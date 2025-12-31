甜度爆表！鈴木愛理台南跨年「激萌表情包」連發 全麥唱跳網驚：這體力超狂

日本甜美系歌姬、前早安家族女團 °C-ute 成員鈴木愛理，今（31）日現身台南跨年演唱會，這不僅是她睽違9年再度踏上台灣土地，更是她轉為個人歌手（SOLO）後的台灣首秀。雖然身為資深偶像，她仍坦言萬人舞台讓她「期待又緊張」，更一度擔心台下觀眾不認識她，但一登場隨即展現教科書等級的舞台魅力，瞬間圈粉全場。

鈴木愛理今晚誠意十足，一連帶來包括〈Escape〉、〈Break it down〉，以及展現元氣曲風的〈一生☆キミ推し〉、〈最強の推し〉等五首歌曲。即便曲風快節奏且舞步繁雜，她在演唱結束後接受主持人訪問時，依然顯得臉不紅氣不喘；專業的體能管理，與可愛、生動，照顧到每一個方位粉絲的表情管理，都讓在場民眾與主持人讚嘆不已，不少網友更是留言「太可愛」、「卡哇伊」、「表情管裡天花版」。

鈴木愛理說：「這次看到很多喜歡我的朋友跟我一起嗨，也有很多人是第一次看我表演，看到大家這麼投入，我真的很開心！感覺大家的明年跟我的明年，一定都會變得很好。」她更在歌詞中巧妙加入「挖愛理（我愛你台語諧音）」。

鈴木愛理以個人身份出席台南跨年晚會。（圖／翻攝直播）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導