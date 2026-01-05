甜度爆表！何穗曬陳偉霆私下「溫馨育兒照」 寶寶趴爸爸背上熟睡萌翻

2026年元旦，超模何穗在社群平台分享多張陳偉霆及兒子的合照，畫面曝光後引起不少討論。其中一張照片中，陳偉霆上半身打著赤膊，讓寶寶趴在自己背上進行肌膚接觸；另有父子同框微笑、寶寶小手小腳的近拍畫面，一系列照片呈現出日常的家庭互動。

何穗感慨形容2025年是「改變人生的禮物」，並提到兒子「用難以想像的方式填滿我的心」，希望大家也多珍惜與親人相處的時間。照片中，寶寶的身形比例受到關注，修長的腿部線條讓不少網友讚嘆基因亮眼。

除了孩子的模樣，陳偉霆在照片中的狀態也引發討論。過去多以酷帥形象示人的他，這次難得以溫柔的父親身分入鏡，表情明顯柔和，不少粉絲在留言區讚嘆「父愛感爆棚」。

