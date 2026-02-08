甜心主播李文儀尾牙摃龜 更慘的還在後面

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台當家主播李文儀今(8)日上午曬出「小籠包」造型，因她自曝過年前夕衰事連連。

李文儀一早在最新發文透露過年前，尾牙摃菇就算了，還中了一個最不想要的獎：「感冒！」哭喊前2天的鼻音，抱歉讓電視機前的觀眾擔心了，「還好醫生說沒有太嚴重，希望明天就能康復，不然下週還有連六考驗啊！」

最後李文儀以錄影時的小籠包造型，預祝大家健健康康，新年快樂。

