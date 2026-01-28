甜心教主王心凌認證「4種不挨餓瘦身法」長年保持4字頭體重





甜心教主王心凌即使43+，體重長年維持「4 字頭」，尤其幾乎沒變過的「22 吋螞蟻腰」的健康窈窕體態，究竟是如何保持的？



王心凌認證「4種不挨餓瘦身法」

王心凌曾在受訪時分享進食主張：「吃飽才有力氣唱歌跳舞」，特別的是，她以「4種不挨餓瘦身法」，長年自律保持纖細姿態：

１. 飲食務實派不忌口

非激進戒斷澱粉： 不追求挨餓瘦身法。

「原型食物」為主： 選擇優質澱粉，取代精緻澱粉。

避免冰飲： 多喝水。

著重吃飽才有力氣，少量多餐、８分飽也是關鍵。王心凌曾表示自己餓不了肚子：「我覺得都要吃，主要是自己要吃的開心，吃飽才有力氣運動，有吃有還，再吃就不難」。

王心凌認證「4種不挨餓瘦身法」，長年保持體重4字頭。圖片來源：IG@cyndiloves2sing

2. 運動不追一次練多

王心凌除了長年保持4字頭體重，也很著重身體線條，她曾分享自己維持規律運動至少 6到7年以上，依身體狀態安排運動項目次數，且建議想重訓或是做皮拉提斯的人，最好有專業教練陪同練習，更加安全：

皮拉提斯（Pilates）： 練出「直角肩」與「少女背」幫助維持身形線條。

重量訓練： 雕塑腿型。

Zumba： 鍛練心肺。

瑜伽環： 伸展肩頸與側腰腿後側，幫助放鬆訓練後的肌肉。

努力睡前做30下仰臥起坐 ：訓練腹直肌及核心肌群

抬腿： 消除水腫。

每週努力維持運動2到3次：重視運動次數與持續性。

3. 椅子只坐8分滿

「椅子只坐8分滿」成為王心凌努力瘦身，訓練身體核心的方式之一，這個動作除了幫助核心緊收，維持背部挺直平衡，還能避免難纏的小腹找上門。

4. 無論胖瘦，健康最重要

王心凌力行自然系減肥法，同時也鼓勵「學習欣賞不同年紀的美」，擁抱每個階段的自己，保持正向心態，更能避免容貌焦慮：「無論胖瘦，健康最重要」。

量體重也能幫助減肥？

衛福部官網衛教資訊的「健康體重管理」建議中，也包括王心凌主張的「多喝水」與「8分飽」飲食習慣。此外，規律運動、或每次運動10分鐘、每日累積至少30分鐘以上，都會有幫助。研究顯示天天量體重有較佳的減重效果，且不會造成負面心理壓力，是最簡單有效的自我督促、維持健康體重的方式。

廣告 廣告

依自身狀態找到適合自己的瘦身方法也很重要，尤其有傷病狀況的朋友，最好諮詢醫生或營養師意見，再進行減重計畫，才能瘦得更健康、更安全。



【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

高允貞獲讚整容範本！2種運動+4招保養水煮肌與九頭身

「2個月剷8公斤」！Energy阿弟老婆Mei又瘦了：減重4秘訣曝光