甜心議員控家暴...又拉又推釀瘀青！少東前夫判拘役40日

台北市前議員林穎孟控訴，2023年在她結束人工生殖手術休養時間，前夫、前誠泰銀行少東林致光對她動手動腳，導致其膝蓋受傷瘀青，台北地檢署一度予以不起訴，但高等檢察署發回續查，北檢21日依傷害、違反家暴法起訴林致光。台北地方法院6日一審宣判，林致光拘役40日，得易科罰金。

檢方指出，林穎孟與林致光本為夫妻，兩人於2024年1月25日正式登記離婚，離婚前林穎孟曾向台中地方法院聲請家暴保護令，台中地院於2023年8月9日裁定核發民事暫時保護令，命林致光不得騷擾、家暴林穎孟。

但林穎孟控訴，雖有保護令在身，林致光仍於2023年9月15日晚間11點，不顧她剛結束人工生殖手術需要休息，前往她位於松山區的住家，要求歸還上衣，情緒激動下多次出手拉扯女方身上的棉被、爭搶手機，並伸手推倒，導致林穎孟右膝挫傷、瘀青。北檢因此依傷害、違反保護令等罪起訴林致光，全案進入法院審理。

林穎孟先前因詐領助理費，一審被依《貪污治罪條例》判刑，案件仍在審理中，原本幫林穎孟繳交保釋金的林致光突然聲請退保，讓林穎孟一度手足無措，哭著向法官求情，所幸最後由林穎孟妹妹和律師湊出100萬成功辦理交保。此事傳出後，兩人的感情狀況受到外界所關注，如今林致光遭起訴消息曝光，也算坐實了2人感情不睦的傳聞。

