甜心議員林穎孟指控前夫動粗 北院判林致光拘役40日

有「甜心議員」之稱的台北市前議員林穎孟控告前夫、前誠泰銀少東林致光涉嫌在她完成人工生殖手術後，拉扯棉被並搶奪手機，造成身體受傷；但林致光否認指控，批評林穎孟編造故事。台北地方法院今（6）日審結，依家暴傷害罪判處林致光拘役40日，可易科罰金4萬元，案件可上訴。

前台北市議員林穎孟控訴，其前夫、誠泰文教基金會董事長林致光，涉嫌在2023年9月間對她進行傷害及家暴。台北地方法院今（6）日上午審理後，依違反保護令判處林致光拘役40天，可易科罰金4萬元；傷害部分則已撤告，雙方皆可上訴。



林致光對法官判決表示尊重，也感謝法官在訴訟中努力還原當日狀況，但他認為對方提供的影像片段不完整，可能影響法院判斷，將提起上訴捍衛清白，強調務必查明事實真相。

林穎孟感謝法院還公道 籲防止下一位受害者



台北地院在去年12月23日先勘驗林致光提供的7分鐘影片，畫面中未拍到動手情況；林穎孟今年1月23日補提1分多鐘影片，畫面中她不斷稱「你不要再靠近我了」、「你剛剛又害我跌倒、瘀青」，而林致光則反問「那妳去驗傷啊」、「妳為什麼不離開？」。



林致光庭後強調，林穎孟曾任民代，卻利用婚姻及保護令提出不實指控，補提影像仍未顯示家暴行為，形同「自編故事、自說自話」，意圖博取同情。他甚至暗諷林穎孟為「詐面黑心」。



林穎孟庭後受訪反駁前夫說法，強調自己補提的影片，就是為了讓法官看到林致光的家暴行為。

