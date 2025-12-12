甜心議員林穎孟控家暴 前夫酸：為5千萬裝無辜

前甜心議員跟誠泰董事長昔日低調戀愛，如今怨偶互撕。（圖／東森新聞）





被稱為甜心議員的前北市議員林穎孟，與誠泰銀行前董事長林致光秘戀，但結婚九個月就變調，林穎孟告前夫家暴，違反保護令，今（12日）開庭，林穎孟轟前夫林致光，嗆說「不是有錢有勢，就可以仗勢凌人」，林致光則反擊說，林穎孟離婚後跟他討5千萬，還在法庭上哭哭啼啼裝無辜。

前台北市議員林穎孟，太陽花學運出身，日前遭助理指控是慣老闆、假面甜心，還有詐領助理費爭議，這次再開庭，為了是與前夫，前誠泰銀行董事長林致光的家暴官司。

前台北市議員林穎孟：「家暴是確實的，因為有核發通常保護令為期兩年，到現在都還是有效的，所以我不曉得為什麼，他到現在都不願去承認家暴。」

法庭上，林穎孟聲淚俱下，法庭外，同樣哽咽，指控前夫林致光推她，讓她跌倒受傷，庭上還勘驗當時錄影畫面，互扯棉被。

前誠泰銀行董事長林致光：「我相信她現場的反應，你們都看到還是一如往常很會演戲，哭哭啼啼博取同情。」

前台北市議員林穎孟：「那錄影的時候，我們家裡不會有監視器，所以沒有辦法拍到他推人的樣子，只能看到手機晃動，很混亂的一個情況。」

兩人婚姻僅維持9個月，2022年12月6號結婚，林穎孟當時爆出詐領助理費遭約談，當時林致光拿出100萬，讓她順利交保，但之後又反悔，而林致光更控林穎孟，從交往到結婚期間不斷借錢，包含交保金100萬，匯款到戶頭90萬，服務處還有車子15萬等，總共是492萬。

前誠泰銀行董事長林致光：「從一開始的250萬，然後索討1000萬，後來超過5000萬，我真的不曉得，她這個數字從哪裡來的，那我相信如果，她去參加奧運的三級跳遠，應該是可以得到冠軍。」

前台北市議員林穎孟：「不是你有錢有勢有財力，就可以任意對別人仗勢凌人，任意對別人施暴。」

前甜心議員跟誠泰董事長，昔日低調戀愛，如今怨偶互撕，兩個人婚姻走到盡頭，不談戀愛，只談錢。

