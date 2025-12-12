甜心議員淚崩！控前夫「嘴上悔改」仍施暴 見對造律師是這位「當庭爆猛料」

「甜心議員」前台北市議員林穎孟指控前夫林致光家暴，今出庭作證，指責林致光謊話連篇。白廷奕攝



前台北市議員林穎孟指控誠泰少東林致光家暴，今（12/12）日低調出庭作證，她哭訴兩人結婚第一個月，林致光就曾趕她出家門，也曾把她推倒跌到整隻腳都瘀青，她聲請保護令後，一度相信林致光說會悔改，卻仍遭暴力對待。林致光的辯護律師質疑林穎孟說法，要詰問她問題，想不到林穎孟沒回答，竟先爆料該律師是她詐領助理費案的前辯護律師，當時她告知受家暴的事，「他還一副很關心我的樣子，結果林致光一聲令下，就跑去當林致光的律師。」

林穎孟與林致光於2022年12月結婚，才沒幾個月就鬧翻，雙方於2024年1月調解離婚，互控多起刑、民事案件，目前兩人仍在為剩餘財產分配打官司。林穎孟日前指控，某天深夜她剛完成人工生殖手術，林致光明知她需在床上休息，卻為了拿走她身上穿的衣服出言辱罵，還出手拉扯她的棉被、爭搶手機，並在衝突過程中推她，害她跌倒受傷。林致光則否認搶手機、推人。

林致光庭後受訪時強調，林穎孟告他家暴已有多件不起訴，反嗆對方「比假面更假面」。白廷奕攝

泣訴林致光家暴成性

林穎孟今天出庭劈頭就痛罵林致光「說謊」，指控他在婚後第一個月，就因為不爽趕她出家門、對她連飆髒話。她說，前（2023）年6月間，林致光又動手推人，導致她整隻腳都是瘀青，林穎孟因此聲請保護令。「他說他會改、不會再對我施暴，他說他只是在氣頭上，希望我不要破壞婚姻，叫我撤回保護令。我當時想說『好，再給他機會，人都會犯錯嘛』，結果……。」她一度哽咽。

林穎孟證稱，林致光很希望生男孩，她為了配合，已做了6、7次人工生殖，去年9月15日事發當天，早上她又去做手術，林致光也有陪同，但林致光晚上去外面喝酒回家開始「發酒瘋」。她泣訴當天手術完很累，晚上10點多就睡了，林致光11點多回到家想到保護令的事，又開始發脾氣，要她把衣服脫給他，騷擾她到凌晨3點多。林穎孟哭喊「我當然不要啊！我幹嘛要這樣？」

林穎孟還原當時狀況，林致光先朝她罵髒話，但她手機沒錄到，期間爭搶棉被、搶她的手機還拿走她的藥。林穎孟描述，林致光當時搶走手機後，用一隻手高舉手機，她怎麼跳也拿不到，過程中，兩人身體碰撞，林致光用另一隻手把她推倒在地，手機也因晃動跟著掉在地上。她爬著去搶回手機，用手機對著林致光要繼續錄影，但林致光轉身離開，影片也不知什麼時候突然中斷。

林穎孟庭後首訪時強調，林致光已經被鑑定認定是「中度家暴再犯風險者」。白廷奕攝

當庭開嗆律師假惺惺

林致光的辯護律師接手反詰問，問林穎孟「林致光當時怎麼推你？」結果林穎孟停頓了一下沒回答，反而開口告知法官，這名律師曾是她另案（詐領助理費案）的辯護律師。

林穎孟指控，這名律師「人格有問題」，稱當時她受暴的事告訴對方，「他還一副很關心我的樣子，結果林致光一聲令下，就跑去當林致光的律師。」法官趕緊解釋，另案辯護沒有利害衝突的問題，林穎孟才不甘願地回答問題。

律師問她，手機被林致光拿走，怎麼還拿得回來？林穎孟大聲責罵律師「都沒有在聽」，強調手機是掉在地上被她撿回。律師又問，怎麼沒有報警的錄影畫面？她怒回「那只有幾秒而已，而且這跟他家暴我有關係嗎？」

律師追問，林致光到幾點才沒有騷擾你？林穎孟不耐煩地說，「我就說了，大概到凌晨3點。」律師接著回答馬上質疑，那為何前面沒有錄影畫面？林穎孟爆氣嗆，「因為前面我沒有錄影啊！我是受不了才錄影，你是沒有被人家暴過是不是？」律師沒有打退堂鼓，繼續質疑她沒馬上報警，林穎孟沒好氣地說：「我要先回到家，安心的狀態下才能報警啊。」

林致光反批家暴控訴別有居心

不過，林致光大聲反駁，他從頭到尾都沒有碰到手機，鏡頭畫面會激烈晃動，根本是林穎孟自己沒拿穩。他也強調絕對沒有出手推人，根本沒碰過林穎孟，大罵她「創造答辯」、「擅於用哭博取同情」。

林致光解釋，他事發當天雖有應酬但意識清醒，坦承兩人為撤回保護令有過爭吵。但他指責，林穎孟6月透過不實內容聲請保護令，他接到通知時很驚訝，強調兩人感情沒有問題。「她還跟我裝傻，說她沒有跟警察說我家暴，是警察自己寫的。」林致光說，為了讓婚姻走下去，他曾說服林穎孟撤回保護令，對方說好卻一直沒撤，「我懷疑她的誠信，才會有這些不愉快的畫面。」

林致光請法官看錄影畫面，就可以知道，他雖然有拉扯棉被，但都不是很用力，他不是沒有給林穎孟棉被蓋，而是被對方壓在身下當床墊，反控對方硬要拿走他的薄被。林致光表示，林穎孟已經用不實證據提告他6次，都是她在演戲，前5次都不起訴，唯獨這件本來也不起訴，可能案件移轉後，檢察官有誤會才起訴。

前誠泰銀行副董事長林致光今出庭仍否認家暴林穎孟，反嗆都是對方自導自演。白廷奕攝

林致光說，他對真正的家暴絕對是零容忍，但假借家暴之名求取錢財，也不受社會所容許，保護令應該是留給真正的家暴被害人，而不是拿來實現特定目的。他指控，林穎孟表面上好像夫妻感情和諧，私底下卻偷偷將兩人對話錄音，刻意誇大扭曲。林致光更爆料，兩人分配財產訴訟，林穎孟原本只請求250萬，後來加到1000萬，再加到超過5000萬，顯見別有居心。

律師在表示意見時也強調，從來沒有就同一案件，同時受到林致光和林穎孟委任，他必須要嚴重聲明沒有利害衝突，要林穎孟不要對外做不實指控。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

