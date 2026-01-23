「甜心議員」控前夫家暴案開庭！林穎孟再提新影片 全案2月6日宣判

記者楊佩琪／台北報導

▲林穎孟和前夫的家暴案，將於2月6日一審宣判。（資料照／記者楊佩琪攝）

曾被稱為「甜心議員」的台北市前市議員林穎孟控訴遭前誠泰少東林致光家暴，對林男提告傷害等罪。日前合議庭已審結，並訂於1月9日宣判，但因林穎孟提出一新的影片作為證據，因此再開庭勘驗，全案訂於2月6日宣判。

台北地方法院12日開庭勘驗施暴影片，林穎孟、林致光皆出庭。林致光仍堅持否認犯罪，強調林穎孟3年來對他提了6項官司，夫妻財產分配訴訟還一直喊價要討5000萬，結婚登記才1個月，就被偷錄音，質疑林穎孟與他結婚根本別有居心，都在演戲。林穎孟則反駁，沒有家暴，怎會有保護令。

此次開庭，林穎孟強調，這次再提出影片，就是反駁對方狡辯「影片不會說謊」。林致光則再批林穎孟都在演戲，藉此索討生活費。

