「甜心議員」林穎孟控前夫婚內家暴 林致光違反保護令判拘40天

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

被稱「甜心議員」的台北市議會前議員林穎孟，指控前夫、誠泰文教基金會董事長林致光婚內對她家暴，並提交2段手機錄影作為佐證，前夫林男對此不認罪。台北地院審理後，今（6）日認定林致光違反保護令，判處拘役40天，得易科罰金。

被稱「甜心議員」的台北市議會前議員林穎孟，指控前夫、誠泰文教基金會董事長林致光婚內對她家暴。（圖／翻攝自臉書）

林穎孟指控，2023年9月15日深夜，她剛完成人工生殖手術需臥床休息，林致光卻在酒後闖入房內，試圖搶奪她身上的物品。林穎孟在庭上提出當時錄影畫面，林男在床邊反覆表示「那是我的衣服」、「這是我的毯子」、「那是我的手機」，要求她歸還。

廣告 廣告

影片中，林致光甚至嚷著「這是我家，請妳離開」，林穎孟反擊「你出去，就不會看到我」，最後林男伸手靠近鏡頭，畫面伴隨劇烈晃動與女方的尖叫聲中中斷。林女撿起掉落的手機重新錄影，要對方別再靠近，並拍下腿部稱林男「害我跌倒、瘀青」，林男則回嗆「去驗傷啊」。

台北地檢署原本對林致光不起訴，經高檢署發回續查後，改依家暴傷害及違反保護令起訴。林穎孟庭訊時情緒激動落淚，指控林致光婚後經常罵她髒話、趕他出家門，人工生殖手術期間仍對她家暴長達8個月，讓她身心承受極大壓力。不過林致光否認施暴，主張自己遭到誣陷，並批評林穎孟刻意塑造受害形象，表面上喊老公、跟他親熱，卻偷錄下夫妻互動，痛批她「很離譜、很貪婪」。

林穎孟先前受訪指出，林致光被鑑定具中度家暴再犯風險，卻始終否認錯誤、持續抹黑，辯稱髒話只是口頭禪，「這樣的人，有什麼值得相信」，希望外界理解密室家暴的舉證困難，呼籲社會給予受暴者更多支持。

林致光則不以為然，對林穎孟提出的夫妻剩餘財產分配金額從250萬元喊到5000萬元，狠酸「如果參加奧運三級跳遠，可以拿冠軍」。同時酸林女應該好好面對貪污案，認為女方「已經超過假面」，至於是不是「甜心」，留給大家去評斷。

◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

更多FTNN新聞網報導

台中21歲女子遭長期拘禁活活餓死 檢依家暴罪起訴狠心父母

孩子變出氣筒！重組家庭夫妻爭吵竟「互摔孩子」 台中市府回應了

不甩保護令！南投婆婆連甩媳婦兩巴掌又「出口成髒」 下場出爐

