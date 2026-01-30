「甜心魔王」女歌手目睹家中「亮槍」衝突 5歲開始唱那卡西「羨慕別人有童年」

蘇宥蓉（中） 拜訪退休後推廣媽祖文化的王城與他的家人。公共電視提供

《誰來晚餐》第16季本週邀請到歌手蘇宥蓉擔任來賓，拜訪退休後全心推廣媽祖文化的王城與他的家人。出身雲林北港、自幼在媽祖廟旁成長的蘇宥蓉，不僅在節目中與受訪家庭暢談信仰與生活，更罕見揭開自己五歲即踏入社會、在酒家駐唱的早熟童年，本集將在30日晚間首播。

蘇宥蓉（前排右4）擔任《誰來晚餐16》來賓。公共電視提供

甜心魔王與宮廟結緣

本週受邀擔任嘉賓的蘇宥蓉，過去在《亞洲新人歌唱大賽》獲得季冠軍後正式出道，隨後在《超級紅人榜》展現紮實台語唱功，被封為「甜心魔王」。近年她因演唱《炮仔聲》片頭曲〈心若下車〉、〈愛·無卡紙〉以及《天之驕女》片尾曲〈愛是因為你〉，成為八點檔金曲歌后。由於長期參與演出活動，她與宮廟文化有著深厚連結，與受訪家庭成員王城也曾有過幾面之緣。

白沙屯進香的人生儀式

蘇宥蓉分享，自己今年曾親眼見證白沙屯媽祖出城的盛況，人山人海的畫面讓她深受感動。對此，王城也向她解釋，進香對白沙屯人而言不只是宗教活動，更是一種人生儀式，男孩當兵返鄉、女孩出嫁前，幾乎都要走一趟進香路。蘇宥蓉感性地說，自己從小住在廟旁，對這種宗教情感深有共鳴，這也是她能將台語歌曲詮釋得動人入骨的原因之一。

世代觀念下的催婚壓力

談到家庭關係，蘇宥蓉坦言自己成長於傳統家庭，與父母之間難免存在世代觀念的落差。她直言，母親常關心她的婚姻與生育狀況，叮嚀她「到了年紀就要趕快嫁、趕快生」，讓她備感壓力。蘇宥蓉近年為了盡孝，特地砸下1500萬在嘉義買房供父母居住，並參與中視《綜藝一級棒》錄製，在演藝事業上持續衝刺。這番對於成家的壓力，也引發王城一家人對於現代婚姻的不同觀點。

五歲駐唱酒家的特殊童年

蘇宥蓉在節目中透露，自己的性格早熟，其實與特殊的成長背景有關。她表示爸媽個性溫和包容，但因家中經營酒家，她從五歲開始就唱那卡西，常常唱到深夜，隔天一早還得上學。回想起這段歲月，她坦言：「我其實會很羨慕別的人家小孩有童年，因為我是沒有童年的。」這份早熟也展現在她華岡藝校畢業後，便投身職場分擔家計的責任感中。

目睹亮槍衝突的震撼回憶

在酒家長大的日子裡，蘇宥蓉曾親眼目睹複雜的社會百態。她回憶道：「我有遇過有亮槍啊、吵架之類的。我小時候傻傻的，以為大家在熱鬧，我還會跑去前面看，哈哈！」這段看似驚險的經歷，如今已成為她人生故事的一部分。聚會尾聲，蘇宥蓉看見王城一家互相照應的情感，深受觸動地表示，自己目前最擔心的仍是父母的健康，也祝福這個家庭能平安陪伴彼此繼續走下去。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

孫協志再婚夏宇童！媽媽孫麗鈞淡然回應：他們高興就好 「花格格」樂談寶寶：能生最好

姚元浩質疑「不認真」鬼鬼回嘴「引爆衝突」全被拍 屈中恆老婆Vicky目睹全程：嚇死我了

韓女團解散6年「成員轉行當空姐」 親曝「拒絕移民原因」

38歲兒突失聯…母到場驚見「客廳有斷腿、臉被咬爛」！竟是幫友顧惡犬喪命