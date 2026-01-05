甜悅藝夢｜新加坡。Pierre Hermé Paris Singapore

在新加坡這座被譽為花園城市的熱帶島嶼上，一場法式精緻與在地活力的對話正在聖淘沙名勝世界優雅展開。Pierre Hermé Paris 東南亞首家旗艦店，是一座凝結愉悅的「精品甜點藝術館」，是創辦人甜點界的畢卡索 Pierre Hermé 對味覺夢想的立體編織。CCD 設計團隊以「款待思維」為核心，將法式浪漫溫柔地融入熱帶花園的氣息中，讓每位顧客暫別現實的喧囂，踏上一段以喜悅為嚮導的感官漫遊。

甜悅藝夢｜新加坡

甜意初現

敘事始於戶外，一場繽紛的甜美夢境輕啟序章。飽和色系的夢幻拱廊，以融化糖漿般的造型迎接顧客。馬卡龍雕塑彷彿甜蜜的果實般點綴於綠意之間，呼應品牌標誌性產品，也融入新加坡熱帶自然語境。建築主立面，層疊的方塊飾面如同精密配方與製作工序。建築本身成為大型甜點般的藝術載體，垂直綠化牆引入輕柔的自然氣息，兼具秩序與趣味。

甜悅藝夢｜新加坡

甜悅藝夢｜新加坡

甜悅藝夢｜新加坡

甜悅藝夢｜新加坡

餡心融柔

室內仿佛置身於甜點的柔軟內餡。溫潤的木色奠定沉靜基調，好比剛出爐的酥皮。店舖中央，一盞由數十片橘紅色玻璃花瓣組成的巨型吊燈，宛若盛放的熱帶花朵，亦似由糖片堆疊而成，投射溫柔光暈，成為空間的熱烈核心。下方圓形中島以馬卡龍幾何語彙呈現，展示品牌最具代表性的甜點。

弧線是場域中最曼妙的舞者，自波浪天花、圓潤櫃檯至柔和牆面，以米白色的溫度帶來順滑流動感，宛如香草奶油在口中化開。柔黃燈光覆上木質紋理，日光經大面窗緩緩灑落，空間彷彿隨時間移動而呼吸。

不同材質彼此交響：光潔磁磚與溫暖黃銅對話，細膩石材與天然木皮相依，在剛柔之間達成微妙平衡，完美詮釋外表優雅、內裡大膽的 Pierre Hermé Paris 甜點特徵。

甜悅藝夢｜新加坡

奶霜流轉

二樓座位區以絨布沙發與幾何格紋元素鋪敘氛圍，並將一樓橘紅花瓣的縮影化為多盞輕巧迷人的吊燈。低飽和的馬卡龍色調緩緩暈染，讓品牌經典 Ispahan 馬卡龍成為味覺之外的色彩回聲。

CCD設計團隊巧妙將「酒店式服務」理念融入動線，使顧客體驗如一場層層遞進的舞劇。高低錯落的空間節奏，將情緒緩慢推升。每一個步伐都像是打開一份甜點禮盒的驚喜，將顧客感受逐步推進。所有細節皆經精心考量：訂製餐具、聲音氛圍、季節陳列與品牌書籍，乃至包裹的四方巾折法，皆體現品牌對禮遇的細膩致意。

Pierre Hermé Paris 新加坡旗艦店不僅是一家販售甜點店舖，更是一座以愉悅為核心的感官藝術館。從味蕾至視覺、觸覺與體驗，皆渾然相繫。Pierre Hermé 的理念清晰可見：甜點不僅是飲食，更是情感與美的語言。在一器一物、一光一影間，構築出甜美的歡愉殿堂。

甜悅藝夢｜新加坡

甜悅藝夢｜新加坡

Location: Sentosa Island, Singapore

Area: 572㎡

Interior Design: CCD Singapore

Lighting Design: CCD Singapore × Bpi

Signage Design: CCD Singapore × Corlette

