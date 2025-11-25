甜柿價格上漲1成 台中盛產期受氣候影響產量下滑

台中市甜柿進入產期。（李京昇攝）

台中甜柿栽培面積約3240公頃，近期進入盛產期，以和平區摩天嶺、梨山地區及東勢區為主要產區，但受到天氣影響、極端氣候導致摩天嶺地區栽種面積縮減，今年產量減少1至2成，價格也比往年同期高出1成，不過今年雨勢少讓甜柿品質提升、甜度更高。

全市甜柿年產量約3萬6464公噸，產期約在每年10月中旬至12月，目前正值甜柿盛產期。台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉說，近年天氣炎熱，讓摩天嶺甜柿品質不如預期、著色不良，甜柿農紛紛轉作改種熱帶水蜜桃、芭樂等作物，使得高山甜柿栽種面積降低、產量減少。

羅進玉表示，因為栽種面積變少，今年甜柿開盤價格比往年高1成，去年8兩重高山甜柿每斤批發價落在56至60元，目前8兩重價格每斤88至90元；由於採收期山區雨量少，讓甜柿風味更佳，吃起來也更甜，現在品嘗甜柿最「著時」。

