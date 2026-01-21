甜湯也中！醫揪「3類食物」是假暖食物：吃完害人更冷

記者施春美／台北報導

醫師黃軒破解冬天「假暖食物」的迷思。(圖／取自黃軒的臉書)

強烈大陸冷氣團襲台，氣象署持續發布低溫特報，今、明兩天全台有15縣市地氣溫恐跌破10度。醫師黃軒表示，並非每種吃起來暖的食物，都有助於身體保暖，「高糖熱飲如黑糖飲、甜湯反而會使血糖快速上升，導致產熱下降，害人手腳更冷。」

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，真正能禦寒的飲食，不是讓人「熱一下」，而是使身體一直可以產熱，從生理學與代謝機制來看，有些食物會欺騙感覺神經，不只無法真正禦寒，甚至讓人更怕冷。

黃軒列出3類假暖食物，並指出這3項食物的共同特徵為暖得快、退得也快，1~2小時後人會感覺更冷。



1、高糖熱飲

例如奶茶、甜湯、黑糖飲，高糖食物會讓血糖快速上升、胰島素分泌，導致血糖快速下降。身體誤以為「能量過剩」，反而降低產熱，末梢血管收縮，手腳變冰冷。

2. 刺激性辣食

例如麻辣鍋、重辣湯，雖會刺激神經、流汗散熱，但身體熱一下就退，反而會更怕冷。

3. 酒精

會讓血管擴張，導致熱量加速流失，實際讓身體更快失溫。

黃軒表示，若想真正禦寒，應攝取足夠蛋白質（例如魚、蛋、豆腐、瘦肉）、適量好脂肪（例如堅果、魚油、橄欖油）、溫和辛香料（例如薑、蔥、蒜）。這三大類食物讓人吃完後不冒汗，身體穩定發熱，手腳慢慢回溫。

