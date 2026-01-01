甜瓜新品種「星澄」亮相 抗病佳、良率達9成

甜瓜新品種「星澄」亮相。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農友種苗公司研發甜瓜新品種「星澄」亮相，外型新奇宛如柑仔糖吸睛，面對氣候異常，抗病性佳好照顧，收成良率高達9成，比哈密瓜多3成，大勝其他品種，預計今年4月上市。

農友種苗公司花了6至7年，培育甜瓜新品種「星澄」，適合台灣氣候生長，外觀新奇亮麗，黃金果皮、綠色條紋，類似法國甜瓜，果重平均1.4公斤，看起來像小皮球，且肉質細緻柔軟，採收後放常溫5至7天，果肉後熟香氣濃郁，還沒切已香味四溢，切開後果肉深橙又多汁，甜度13至14度，品嘗起來層次豐富，口齒留香令人難忘。

近年來氣候異常，農作物照顧不易，星澄植株強健，逆境耐受性強，以春耕、秋作最宜栽種，開花授粉後37至42天可以採收，生育期短優於其他品種更早採收，尤其外觀亮麗令人驚豔，溫室業者看準高價市場，台灣近年溫室因土壤鹽基化、萎凋病菌及黑點根腐病殘留田間，造成瓜類栽培良率每況愈下，星澄有效改善問題，提高農民收成良率，令農民讚不絕口。

高雄型農高世男表示，星澄外觀與眾不同，優於市場，對於土壤或葉部病蟲害，抗病性佳好照顧，試種大勝其他品種，收成良率可達9成，比哈密瓜多3成，且口感、品質評價良好，看好未來市場行情；農友種苗今年擴大栽種，預計4至5月、11至12月上市，外觀、風味、抵抗逆境強，整體良率可達9成，提高農民收益驚人，堪稱是劃時代品種。

