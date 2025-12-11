甜甜價格來了？紐西蘭蘋果「瞄準台灣市場」 不賣美國了

記者柯美儀／綜合報導

紐西蘭蘋果出口持續受到美國關稅衝擊，紐國主要產區霍克斯灣的果農坦言，高額關稅已讓美國市場「完全無利可圖」，本季也因此決定全面停止對美出貨，重心將轉向其他市場，其中包括台灣。

據《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）報導，美國自今年8月起將紐西蘭蘋果的關稅調升至15％。來自霍克斯灣Yummy Fruit農場果農Paul Paynter表示，高額關稅使得美國市場完全沒有利潤可言，「我們今年出口到美國的水果，回收價格比成本低大概1美元，所以很遺憾，目前這一季沒有再出貨到美國的計畫。『在關稅取消之前，要賺錢會非常困難。』」

Paul Paynter指出，美國市場本身就供過於求、價格不佳，即使轉向其他市場，仍面臨其他挑戰。報導提到，台灣雖是紐西蘭蘋果較大的出口目的地，但市場相對較小，且競爭激烈，容易被其他出口國的供給量壓縮。

儘管出口不順，Paynter對明年採收仍相當樂觀。他表示，今年生長條件近乎完美，果實品質突出，預計霍克斯灣約600公頃果園將迎來大量、品質優良且果型偏大的蘋果，其中部分果實更是近20年來最大。

