甜甜價！ 雙12下殺i17現折2千PK蘋果4產品打26折

雙12購物節優惠來襲！蘋果認證機最高折1.7萬，iPhone 17現折2千有找，大型家電業績更較平日成長2至3成。電商業者Jessica表示，除濕機、洗衣烘乾機等產品紛推優惠，消費者登記就送近萬元鍋具，幫忙評價再送萬元微波爐，讓你年末購物超省錢！電器專賣店大家電下殺65折起，滿額加1元就能加購商品，為消費者提供更多選擇。把握機會搶便宜，讓你的荷包不再哀嚎！

雙12下殺i17現折2千，也有ˋ蘋果經銷商推認證機折扣。（圖片來源／TVBS）

年末購物優惠潮來襲，雙12購物節成為各大業者推出超殺折扣的戰場。蘋果認證機直接折扣高達1萬7千元，最新iPhone17也有業者現折超過2千元。此外，因應天氣轉涼，家電產品如除濕機、洗衣烘乾機等也紛紛推出優惠，還加碼贈送鍋具、微波爐等好禮。電商業者預估，雙12期間大型家電銷售業績將較平日成長2至3成，為消費者年底購物提供省錢好機會。

年末購物季正熱，雙12購物節已經到來，各家業者紛紛推出手機與家電優惠方案吸引消費者。在手機優惠方面，蘋果經銷商宣布在特定3家門市舉辦認證機特賣會，iPhone 16 Pro Max雖有些微瑕疵，但折扣高達1萬7千元，吸引不少民眾關注。此外，智慧手錶從原價27900元降至13900元，MacBook Pro 14吋M2 Pro也直接下殺2萬5千元，降至4萬元有找。

許多民眾表示，因為蘋果產品平常折扣幅度不大，若展示機有這麼大優惠會很吸引人，有便宜就會考慮購買。除了認證機外，電信業者也趁雙12推出iPhone17全系列現折1212元的活動，通訊業者則主打iPhone17和17 Pro Max最高折2410元，三星摺疊機也祭出59折優惠。

年底購機省錢! 認證機i16 Pro Max折扣1.7萬。（圖片來源／TVBS）

隨著天氣變冷，民眾對家電的需求也增加。電商業者推出16公升除濕機優惠，消費者只要登記就送價值3990元的鍋具，幫忙評價再送價值7990元的微波爐。而大型安裝類家電如洗衣烘乾機等，則提供抽萬元現金的機會。Super團購電商公關發言人Jessica表示，預估雙12期間以大家電為主的銷售業績會較平日提升2至3成。

家電雙12開搶，各家推出優惠。（圖／TVBS）

家電優惠方面，賣場推出指定品牌50吋以上電視滿萬元送1100元家電抵用券，電器品牌專賣店則是大家電65折起，指定商品滿額加1元就能加購商品。這波年底促銷活動不僅讓業者衝刺業績，也幫助民眾省下荷包，為年末購物季增添更多選擇。

