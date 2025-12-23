甜甜圈店員逃命當下「先救1命」畫面瘋傳 業者感性發聲：慶幸沒忘記任何人

北捷隨機砍人事件當下，一名甜甜圈店員逃命當下火速拉住身邊客人一起躲入店內，畫面被網友瘋傳。資料照，李政龍攝



北捷隨機砍人事件震驚全台，不少民眾死裡逃生後仍餘悸猶存。不過事後傳出的畫面卻顯示，在眾人倉皇逃生之際，仍有人選擇對陌生人伸出援手。近日網路瘋傳一段影片，畫面中誠品南西店一樓甜甜圈的店員，在眾人慌亂竄逃之際，火速拉住身邊客人一起躲入店內，業者事後發聲表示，很慶幸在這個混亂時刻，我們堅守了我們的崗位，「沒有忘記任何一位客人！」

上週五北捷台北車站和中山站周圍發生無差別砍人，攻擊蔓延至位於中山站附近的誠品南西店，引起民眾恐慌四處竄逃。一名在附近逛街的甜甜圈店員本來當天休假，發現異狀後也趕緊往店內跑，千鈞一髮之際還不忘先把身邊還沒反應過來的客人推入店內，接著自己再進入藏匿，畫面曝光後，眾人對於店員當下的反應感動不已。

針對網友盛讚，甜甜圈業者也表示，畫面中救人一命的男子就是他的員工，「雖然當時我不在現場，但是後續了解之後才知道當天很多我們百貨的人員第一時間引導顧客疏散與逃生，有人帶顧客躲在我們的倉庫，甚至是麥當勞即時拉下鐵門把顧客都往裡面帶。」直言身為百貨的店家，「非常慶幸，在這個混亂時刻我們堅守了我們的崗位。沒有忘記任何一位客人！」

貼文發布後，有網友喊話應給員工包紅包、發獎金，老闆也霸氣回應「必須的」，還稱這個員工並不只是員工，也是他們私下的朋友，並於留言處標記該名員工本人的社群帳號，表示要順便幫他「徵女友」。

回顧整起事件，兇手張文19日下午3時46分先於多處縱火，4時57分又前往台北市中正區公園路租屋處縱火，燒毀三樓陽台雜物。傍晚5時24分，張文全副武裝到捷運台北車站M7出口，先丟擲煙霧彈，又於靠近星巴克位置引燃汽油彈，隨後返回旅館重整裝備，隨後於傍晚6時38分在捷運中山站發動第二次襲擊，於路上丟擲煙霧彈後當街砍人，接著闖進誠品南西店襲擊顧客，最終於晚間7時42分因墜樓重傷不治身亡，事故共造成包含張文在內4人喪命、11人受傷。

