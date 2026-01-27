甜甜圈店爆厭童遭炎上 網紅曝海底撈是少見親子友善餐廳

日前一名家長帶6歲孩童到台北市中山區一間甜甜圈店想點餐外帶，即使孩子全程未吵鬧，店家仍堅持「內用、外帶只接待12歲以上顧客」，要求孩子在店外等待，挨轟厭童。對此，粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」直言，海底撈是少數非常親子友善的餐廳，貼文引發討論。

台北市中山區一家甜甜圈店因拒絕12歲以下兒童進入店內而引發爭議。（圖／翻攝自Google Maps）

馬卡人妻在粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」表示，對她而言海底撈味道普通，畢竟好吃的麻辣鍋實在是太多了，「你知道他為什麼生意那麼好嗎？海底撈是我在貓蛋還小的時候，非常少數會讓我出門吃飯的餐廳。我跟我的好姐妹，會帶著我們的兩歲小孩，特地跑到海底撈去，因為那是非常非常親子友善的餐廳，這樣的餐廳很少喔！」

馬卡人妻指出，「一進去，就被當作是貴賓一樣，他們會送小孩子小玩具跟髮夾，裡面有兒童遊戲室，而且居然還有有人幫你看著，還曾經有過，小孩子哭鬧不休，他們直接推一個搖籃出來讓他睡，這個時候我跟朋友可以輪流出去做指甲，小孩子在裡面怎麼吵鬧都不會被白眼，他們會來表演扯面，逗小孩讓小孩非常開心。甚至還曾經有過我們照顧小孩不方便去拿料，服務人員好心幫我拿，甚至還幫我把喜歡吃的東西都打包一份帶回家」。

馬卡人妻表示，「你可以想像，身為一個疲憊的母親，對這樣子的店家有多感動嗎？我管他食物怎麼樣？能吃就好。這種店我就是會一直去，而且到現在我都還是會去算是抱著感恩的心，所以貓蛋也很喜歡海底撈喔」。

馬卡人妻在粉專「 馬卡人妻血淚廚房歷險記 」表示 海底撈是少見的親子友善餐廳。（圖／翻攝自 海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan臉書 ）

針對近日甜甜圈店家以「不招待12歲以下小朋友」為由，要求孩童在店面外等的爭議。馬卡人妻直言，「你說店家直接標明說不歡迎12歲以下的兒童入場就算了，如果寫都沒寫清楚，帶著小孩連外帶都不行，那就代表台灣現在的生育率已經低到，可以大大方方的營業『完全厭童』這樣子的品牌而仍然生存得下去」。

馬卡人妻進一步表示，「一方面我覺得這個店家真的是很過分，畢竟說一套做一套，接受採訪的時候說非常關心台灣未來的孩童，接待國外的兒童，可是對台灣的小孩如此不友善。另外一方面這件事情讓我對台灣的經濟充滿希望！怎麼說？我一直以為每一個商人都是以和為貴，盡量想辦法不得罪客人，因為錢難賺，看來現在不需要這樣子，也能生存的下去，那不是代表台灣經濟就是大好嗎？不然的話那麼多難搞的店家為什麼在疫情期間都友善的不得了？還不是就是因為沒客人支持不下去了……」。

貼文引發討論，不少網友也紛紛留言，「這個案例讓我最驚嚇的是跟媽媽說：不然你孩子放外面你進來點」、「我很慶幸我在加拿大和香港去的餐廳對小朋友都很友善，在香港甚至有幾次他們看到我有小孩會優先給我進去，而且會給我較好的位置」、「我覺得他應該掛一個很大的牌子寫12歲以下請勿入內。他現在的的牌子不清不楚」、「這種店可能就做單身客的生意吧，吃過虧的就算小孩長大了也不會想去消費了」、「連外帶都不行的店家，真的很扯，說是為小孩健康的說法，那基本上對大人也不健康啊！乾脆不要賣了」。

不少人也大讚海底撈的服務，留言指出，「昨天才第一次去海底撈見識到育兒超級友善，在小孩開始要坐不住時來個變臉，蠢蠢欲動時點個拉麵又來逗小孩，準備爬上爬下時店員又送來小汽車，稍微玩膩了時又送了蒸蛋來給小孩吃，媽媽太感動」、「我懷孕去吃海底撈時還拿給我一個特殊圍裙強調防輻射我覺得很貼心！」、「我也覺得海底撈味道還好，但是我們去吃的時候，服務員拿了地瓜給老人家、手機架給青少年，一整個好溫馨啊！」、「海底撈真的是超親子友善！我老公一打一，員工還陪玩讓他可以輕鬆滑手機吃飯欸！」、「海底撈吃的是情緒價值和服務！」、「真的我超愛去海底撈，就算我一個人帶著兩個小孩跟嬰兒我也愛去，因為不會手忙腳亂，超方便就算貴一點口味上過得去我也去」、「同意，我生孩子之後去海底撈時的體驗感受非常好」。

