「甜甜送暖．愛在復興」 桃市社會局攜手手信坊關懷偏鄉兒少

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桃園市政府社會局結合手信霧隱城辦理「甜甜送暖．愛在復興」公益活動大合照。





桃園市政府社會局結合手信霧隱城辦理「甜甜送暖．愛在復興」公益活動，捐贈500份銅鑼燒禮盒予偏鄉兒少，社會局長陳寶民12日偕同教育局長劉仲成、原住民族行政局長Panay Mulu、復興區長蘇佐璽及市議員簡志偉、陳瑛議、蘇偉恩一同前往復興區，以實際行動關懷偏鄉兒少，充分展現關懷兒少成長與推動偏鄉照顧。

社會局長陳寶民表示，孩子是國家未來的重要希望，感謝民間企業熱心投入公益，讓孩子們感受到來自社會各界滿滿的愛與支持，也展現公私協力共同守護兒少成長的力量。



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桃園市政府社會局結合手信霧隱城辦理「甜甜送暖．愛在復興」公益活動。

依據《兒童權利公約》精神，每位兒童皆享有生存、發展、受保護及參與等基本權利，不因地域、家庭背景或成長環境不同而有所差異，邀請復興區立幼兒園、羅浮國小等10間國小，透過實地兒童權利公約宣導，讓兒少有機會認識四大權利，無論身處城市或偏鄉，都應擁有被關心、被照顧，以及安心學習與健康成長的機會。

手信霧隱城表示，疫情期間觀光產業備受衝擊，所幸在各界支持下，仍能堅守不裁員、不放棄的信念，咬牙挺過艱難時刻，心中始終懷抱感謝，也更加堅定回饋社會的初衷。五週年不僅是品牌的重要里程碑，更是深化企業社會責任的全新起點。未來將持續結合觀光與公益，關懷弱勢孩童成長，陪伴勇敢追夢。社會局將持續結合民間資源與社會力量，推動多元兒少福利與關懷服務，營造更加友善、安全且具支持性的成長環境，共同落實兒童權利公約精神，守護每一位孩子的成長與未來。

桃園市政府社會局結合手信霧隱城辦理「甜甜送暖．愛在復興」公益活動。

桃園市政府社會局結合手信霧隱城辦理「甜甜送暖．愛在復興」公益活動。

桃園市政府社會局結合手信霧隱城辦理「甜甜送暖．愛在復興」公益活動。

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