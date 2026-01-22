甜笑像夏于喬！寶雅女神店員被問爆 真實身分竟不是員工

寶雅短片中出現一名短髮甜笑女店員，因外型亮眼迅速爆紅，引發網友熱議。 （圖／翻攝自IG@poyabeauty）

連鎖生活百貨品牌寶雅（POYA）近日在官方Instagram釋出一支短片，以《POV：當同事無法做好表情管理》為主題，影片中出現一名短髮女店員，面對顧客接連提問時總能即時遮擋同事的臭臉，並以甜美笑容回應，引發網友熱烈討論。影片上線後，迅速吸引超過72萬人次觀看，眾多留言不僅大讚其外貌，更驚呼「根本是夏于喬與宋芸樺的合體」。其實，這位爆紅的「寶雅店員」並不是員工，而是演員高悅瑄。

片中該名女店員以機智表現與高情商應對「請問這裡是寶雅嗎？」「自助結帳機要自己結帳嗎？」等提問，幽默詮釋門市日常，引起觀眾強烈共鳴。影片留言區瞬間湧入大量網友表示「店員好漂亮，哪一間門市？想親自去買東西」、「有這種店員我天天去寶雅報到」、「她的笑容太療癒了」。更有不少人直指她「超像夏于喬」、「像宋芸樺」、「是夏于喬混進寶雅嗎？」

本尊身分揭曉！甜笑店員其實是演員高悅瑄，經常出演寶雅宣傳短片。（圖／翻攝自IG@ceily_one）

有網友根據影片背景推測拍攝地點位於台北市東湖康寧路上的寶雅分店，直呼經常造訪卻未曾見過這幾位美女，引發關於女店員真實身分的好奇。而事實真相也隨即曝光──該名女子並非寶雅的正式員工，而是長期與品牌合作的演員高悅瑄。

根據寶雅官方帳號標註，高悅瑄為「POYA Girls」成員之一，是國立台北藝術大學畢業生，活躍於廣告、舞台劇與網路短片領域。她經常出現在寶雅「小編帶逛」系列影片中，因自然演出與親和形象深受觀眾喜愛。她的個人Instagram帳號擁有超過3.2萬人追蹤，日常除分享自拍與穿搭外，也拍攝美妝教學、旅遊短片與搞笑橋段，人氣穩定攀升。

這支短片意外讓她成為焦點人物，也讓大眾重新關注品牌行銷與社群經營的威力。即便不是實際店員，高悅瑄以真誠笑容與自然魅力，成功贏得網友青睞，成為近期討論度最高的「爆紅店員」。

