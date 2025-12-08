甜約翰重現十年珍貴影像 告五人送上友情祝福
樂團甜約翰 Sweet John 今年下半年帶著全新專輯《GOOD AFTERNIGHT》回歸，6 日在 Legacy TERA 舉辦專輯同名專場，帶領滿場觀眾走過一段從深夜到白晝的音樂旅程。這也是樂團推出新作後的首場大型專場，完整展現成團近十年的成熟能量。演出最後，甜約翰驚喜公布加場消息，將於明年1月10日在 Legacy Taichung、1月 24日於高雄 Backstage Live 再度開唱，目前已在遠大售票全面開放購票。
為呼應新專輯的「日夜」主題，演出開場便以「跳入兔子洞」的視覺與聲響打造沉浸氛圍，象徵觀眾即將踏入一段黑夜到黎明的旅程。甜約翰陸續帶來〈追逐，然後跳舞〉、〈愛人與被愛的姿態〉等新曲，讓現場一路從日落走到破曉。主唱浚瑋在演唱〈誰的〉前分享，此曲是自己十年前的創作，「雖然快樂跟悲傷的感受已和當年不同，但這首歌能把我帶回當時的自己。」希望歌迷聽甜約翰的歌，也能把生命的某段時光保存下來。
演出雖以新歌為主，也穿插〈降雨機率〉、〈又見大雨〉等人氣作品，並延續樂團特色加入管樂編制，由合作多年的編曲老師領軍，再次堆疊出更豐富的聲響。現場也同步推出《GOOD AFTERNIGHT》實體專輯首批銷售，以「黑夜外殼 × 日出內頁」的精巧設計，讓粉絲第一時間開箱收藏。
浚瑋與 Mandark 今年也以 Podcast《夏日只想躺在家》拉近與聽眾距離，被稱為「躺友」的粉絲們在場踴躍舉手，浚瑋更即興宣布甜約翰粉絲正式稱呼為「甜友」，笑說「甜友、躺友一家親」，引起全場歡呼。友團「告五人」也特地到場力挺，不僅大讚甜約翰舞台魅力，也帶來象徵祝福的貴族紅酒作為禮物。
演唱到新歌〈一幀〉時，舞台播放從練團、巡演到創作的珍貴影像，紀錄甜約翰一路走來的片刻，團員也向一路陪伴的粉絲表達感謝。安可時樂團帶來首支台語創作〈有你的世界〉，並走到台前與全場大合唱，為專場劃下最溫暖的句點。
當晚壓軸驚喜就是公布全新加場——明年甜約翰將把《GOOD AFTERNIGHT》帶到台中、高雄，陪伴一路支持的樂迷共同邁向成團十周年的重要里程碑。吉他手罐頭感性表示：「我們認識超過十年，團員已在我生命中陪伴了將近一半的時間，感謝大家不離不棄。」台中、高雄場8 日已於遠大售票系統開賣。
