甜美人妻偷吃男同事！丈夫友撞見、怒開抖音直播公審：劈腿、沒穿衣服

高雄一名已婚印尼籍女移工娜娜（化名），於今年4月間出軌男同事，卻被丈夫的友人撞見，該友人為丈夫打報不平，氣得開抖音直播公審，怒批娜娜並標記「劈腿、沒穿衣服」，消息在移工圈引發熱議。娜娜因不滿名譽受損，對丈夫的友人提告民事求償50萬，案經法院審理，判處該友人須賠償8萬元，可上訴。

人妻偷吃男同事遭撞見，丈夫友怒直播抖音公審，法院判賠8萬元。（示意圖／Pixabay）

據了解，娜娜與丈夫一同來台工作，今年4月間，她於員工宿舍內，與丈夫好友深夜約會，卻被該友人當場撞見，友人為丈夫報不平，氣得直接用手機登入抖音直播，公審娜娜偷吃行為，還標記「劈腿、沒穿衣服」，瞬間有超過上萬人觀看，在移工圈引發軒然大波。

娜娜因不滿名譽受損，且私事遭公開、造成極大精神痛苦，加上自己並非公眾人物，卻無端遭公審辱罵，認為名譽與隱私權遭侵害，向法院提起民事訴訟求償50萬元。法院審理時，友人強調自己非捏造而是「直播公開事實」，但法官認為，其舉已造成娜娜名譽受損，且該事件並與公共利益無關，縱使適時為真也不能免責，判處其應賠償8萬元。

