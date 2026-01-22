甜美女神崩壞變這樣！戶田惠梨香斷崖式衰老 37歲「真實狀態」網嚇傻

娛樂中心／綜合報導

37歲日劇女神戶田惠梨香2006年以《死亡筆記本》女主角「彌海砂」打開知名度。戶田惠梨香近來為戲突破形象，不過她最新近況照曝光後，讓日網崩潰認不出，不禁感嘆：「歲月催人老」，甚至有網友直喊：「還我彌海砂」。

戶田惠梨香37歲近況曝光。（圖／翻攝自IG@netflixjp）

戶田惠梨香近來在新戲《地獄占星師》超齡演出，為詮釋劇中角色強大氣場不惜刻意扮老，與過往清純甜美模樣差異甚大。另一方面，戶田惠梨香與津田篤宏出演的日劇《REBOOT》上週末開播，她18日在社群曝光兩人合照為戲宣傳，外貌變化再度令網友震驚。

戶田惠梨香合照津田篤宏（右），外貌變化掀議。（圖／翻攝自戶田惠梨香IG）

戶田惠梨香2020年12月與日本金像獎影帝松坂桃李閃婚，2023年5月迎來孩子誕生，戶田惠梨香產後火速復出，卻一度被拍到頭頂禿一片的畫面，瞬間嚇壞粉絲。這次近況再度曝光，她的容貌也再度引起日網討論，甚至有網友以「悲報」形容，崩潰直呼：「現實真的很殘酷」、「把彌海砂還來」、「瘦過頭了」。

