甜美嬌妻變成蛇蠍美人！蔡思韵首度突破大尺度 穿內衣裹雨衣棄屍反擊家暴夫

蔡思韵與蔡凡熙共同主演改編自香港作家夏芝然小說的短片《你所不知的妻子》。大思娛樂提供

由香港女星蔡思韵與台灣男星蔡凡熙主演，新銳導演陳德櫳執導的驚悚短片《你所不知的妻子》（The Wife You Never Know），近日傳出震撼捷報！在全球高達1340部激烈競爭的作品中脫穎而出，入選第30屆韓國富川國際奇幻影展（BIFAN）國際「奇幻短片」單元，並將在影展舉行世界首映。

生肉汁灌到飽險嗆傷 蔡凡熙優雅外表藏冷酷壓迫感

《你所不知的妻子》改編自香港作家夏芝然的同名小說，是一部黑色（Neo-noir）驚悚短片，講述一對夫妻在看似平凡的生活裡，背後卻藏著巨大的致命秘密，看似甜美無害的老婆，私下竟然是宛如現代蛇蠍美人的恐怖存在。蔡凡熙在片中演繹出丈夫優雅外表下潛藏的冷酷與壓迫感，兩人在封閉空間中展開一場步步進逼的心理攻防戰。

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這也是蔡凡熙繼電影《還錢》後，第二次與蔡思韵合作。談及最難忘的一場戲，蔡凡熙心有餘悸地透露，劇組當時以深紅色水果調製出逼真的「生肉汁」，他必須在鏡頭前不斷喝下並呈現病態失控的狀態，拍攝過程數度差點被嗆到，卻只能硬撐完成，直呼拍完後幾乎耗盡體力。

蔡思韵將角色天真與瘋狂並存的特質詮釋得淋漓盡致。大思娛樂提供

首次突破尺度只穿內衣 蔡思韵演反差蛇蠍女「只覺得恐怖」

向來形象文青清新的蔡思韵，這次在片中將角色天真與瘋狂並存的特質詮釋得淋漓盡致。她坦言，角色從長期遭受家暴到性格徹底轉變，情緒層次極具挑戰。

其中一場處理屍體的核心重頭戲，蔡思韵首度突破大尺度，僅穿著內衣搭配透明雨衣演出。雖然造型火辣，但她笑說當下完全感受不到任何性感：「只覺得非常恐怖，整個人都沉浸在角色的壓力與恐懼之中。」

全球千部作品脫穎而出 雙蔡重組CP進軍富川首映

首度執導短片便成功入選的導演陳德櫳，興奮之餘表示：「很榮幸能在第30屆富川國際奇幻影展舉行《你所不知的妻子》的世界首映，這是讓國際觀眾看見香港創意能量的重要一步。」本屆富川影展將於2026年7月2日至12日舉行，屆時導演與主創團隊也將親赴韓國富川，與世界各地的觀眾面對面交流。



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