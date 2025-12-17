甜美形象破滅？AKB48 Team TP范姜又恩遭控違約 公司宣布終止合作關係

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

「AKB48 Team TP」成員范姜又恩，憑藉甜美外型累積不少粉絲，在社群平台也擁有超過3千名粉絲追蹤，未料近期卻傳出違約風波。其所屬經紀公司「好言娛樂」於16日突發布聲明，宣布即日起終止與范姜又恩的合約關係，並表示不排除採取法律行動，消息一出引發粉絲熱議。

范姜又恩於合約期間出現三項違約行為，遭經紀公司解約。（圖／AKB48 Team TP 臉書）

「好言娛樂」在聲明中指出，范姜又恩於合約期間三項違約行為，經公司多次勸導仍未改善，已影響公司商譽與權益，因此決定依約解除雙方合作關係。

聲明中也明確列出三項違規約個人爭議行為，包括未經公司協商同意，私下自行承接可能影響公司形象的工作；未經公司同意，私下自行報名參加啦啦隊徵選；以及因個人誠信與他人發生爭執等情事，嚴重損害公司名譽。

此外，范姜又恩原訂於12月19日晚間6時30分登台的公演活動，也受解約影響確定取消。好言娛樂表示，已購票的觀眾可於12月19日（含）前，依照 ibon 售票系統規定辦理退票，相關手續費將由主辦單位全額吸收。

