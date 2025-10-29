甜美新二代莊玉雪備戰技職奧運賽 期望明年一舉奪牌

莊玉雪首次參加展示設計職類，就拿下該職類第55屆分區賽、全國賽、二階國手選拔賽第一名的成績





兩年舉辦一次，有技能競賽界奧運之稱的第48屆國際技能競賽，將於2026年在中國上海舉辦，勞動部日前也公告我國將派出參賽的54位新科國手；其中，首次參賽便問鼎國際的展示設計國手莊玉雪，從分區賽起就日練14個小時備賽，終於在本屆國手選拔賽中，以黑馬之姿突破重圍獲選國手資格，並表示將更積極訓練，希望在明年的國際技能競賽一舉奪牌！

莊玉雪8歲前都由越南的外公外婆照顧，回到台灣後因文化及語言隔閡，便跟著妹妹從幼稚園開始學習，間接也培養出獨立且不怕挑戰的個性，而真正啟發玉雪走向技職之路是因為國中的手作課程，手作過程中帶來的樂趣，讓她決定投入技能競賽選手的行列，起先是報名漆作裝潢職類，雖然認真備賽卻僅拿下全國賽佳作成績。

雲嘉南分署訓練師林裕強觀察到玉雪有極強的創作能力，綜整評估其優劣勢後，建議她轉參賽展示設計職類，玉雪坦言，展示設計題目僅有試題簡介，選手從解題到完成展框，中間包含板材切割、漆作施作、繪圖設計、道具組裝、燈光調整等工序，除注意的環節相當多之外，許多技法還需要重頭開始學習，但看著作品從無到有的過程，那種成就感使她練習常常忘記時間，回過神已晚上9點、10點。

所幸努力沒有白費，在今年第55屆分區賽、全國賽、二階國手選拔賽，玉雪都以第一名的成績晉級，她說能夠有這麼好的成績，要特別感謝訓練師們一路以來的指導及支持，因為有他們的鼓勵讓她能夠堅持作對的事情，接下來也會更加密集訓練備戰，全力以赴迎戰明年的國際技能競賽、勇奪獎牌閃耀國際。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，國際技能競賽為全球規模最大的技能競賽，其辦理初衷係為增進各國青年技職好手相互觀摩及切磋，透過國際間的職訓經驗交流，進而促進各國職業訓練和教育發展，延續迄今已有75年的歷史；希望本屆國手們能盡情享受比賽過程，並拿出最好的表現迎戰第48屆國際技能競賽，讓台灣的技能實力讓國際看見！

劉邦棟還說，第48屆國際技能競賽的前哨戰-第3屆亞洲技能競賽，也將於114年11月27日至29日，在台北南港展覽館隆重舉行登場，共有來自28個國家的技能菁英同場競技，本次賽事除開放免費入場參觀，現場更安排豐富的體驗活動，邀請民眾踴躍到場觀賽，更多賽事與活動資訊可至技能競賽官網（https://skillsweek.wdasec.gov.tw/）查閱，或至 Facebook 搜尋「技能競賽充電讚」、Instagram 搜尋「@worldskillstw」了解。





