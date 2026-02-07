甜美爆棚！藝工隊正妹軍官嘟嘴大跳「撒嬌舞」 短片曝光網喊：戀愛惹

兩名國防部藝工隊女軍官大跳「撒嬌舞」，短片曝光後，甜美俏麗外形引發網友暴動。（翻攝自國防部藝工隊臉書）

國防部藝工隊近日在社群分享女軍官主持活動幕後的花絮影片，只見兩名尉級的正妹軍官，嘟嘴大跳時下流行的「撒嬌舞」。影片曝光引發熱議，雖然有部分網友質疑，「穿軍服這樣合適嗎？」但多數網友都直呼可愛，「害我不小心看了一小時」，甚至有人敲碗求IG。

這個名為「主持人小劇場」的短片，是國防部藝工隊近日透過粉專發文分享，畫面中兩位俏麗的上尉、中尉政戰女軍官，模擬演出前5分鐘，流程還沒確定崩潰的心情，先是上尉女軍官接完電話後，同框中尉女軍官，一起嘟嘴隨著音樂跳起近日火紅的「撒嬌舞」。

影片曝光引發熱議，網友紛紛留言，「給個IG就好」、「戀愛惹」、「浪費時間，害我不小心看了一小時」、「國軍可以這麼可愛嗎，比戰不足比愛有餘」。

不過，也有部分網友質疑，「穿軍服這樣合適嗎？」、「穿軍服要有軍人樣，不要把自己當啦啦隊」。對於網友批評，不少人跳出來替藝工隊抱不平，「如果是外國軍人拍的就香，國軍拍的就酸」、「藝工隊加油，別理會無知酸民」、「真的是一堆鍵盤酸民，後面牆上都掛藝工隊了」、「兩位學妹很可愛呀！與時俱進，別再食古不化了」。

