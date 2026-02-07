甜美爆棚！藝工隊正妹軍官嘟嘴大跳「撒嬌舞」 短片曝光網喊：戀愛惹
國防部藝工隊近日在社群分享女軍官主持活動幕後的花絮影片，只見兩名尉級的正妹軍官，嘟嘴大跳時下流行的「撒嬌舞」。影片曝光引發熱議，雖然有部分網友質疑，「穿軍服這樣合適嗎？」但多數網友都直呼可愛，「害我不小心看了一小時」，甚至有人敲碗求IG。
這個名為「主持人小劇場」的短片，是國防部藝工隊近日透過粉專發文分享，畫面中兩位俏麗的上尉、中尉政戰女軍官，模擬演出前5分鐘，流程還沒確定崩潰的心情，先是上尉女軍官接完電話後，同框中尉女軍官，一起嘟嘴隨著音樂跳起近日火紅的「撒嬌舞」。
影片曝光引發熱議，網友紛紛留言，「給個IG就好」、「戀愛惹」、「浪費時間，害我不小心看了一小時」、「國軍可以這麼可愛嗎，比戰不足比愛有餘」。
不過，也有部分網友質疑，「穿軍服這樣合適嗎？」、「穿軍服要有軍人樣，不要把自己當啦啦隊」。對於網友批評，不少人跳出來替藝工隊抱不平，「如果是外國軍人拍的就香，國軍拍的就酸」、「藝工隊加油，別理會無知酸民」、「真的是一堆鍵盤酸民，後面牆上都掛藝工隊了」、「兩位學妹很可愛呀！與時俱進，別再食古不化了」。
更多鏡週刊報導
台灣「藥字第1號」是他！張國周傳奇背景曝 網加碼：醫字第1號也是神人
最新畫面曝光！17歲少年朝「太平茶行」狂轟25槍 卡彈竟「淡定排除再掃射」
生活只剩賺錢看醫生！28歲OL感嘆「出社會被摧殘」 釣出一票同齡社畜共鳴
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
台灣影史將洗牌！《陽光女子合唱團》對決《海角七號》奪冠時間曝
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》一上映就話題不斷，票房連續25天都穩居第一，截至5日已超過新台幣4.4億、成功擠進台灣影史前3名。對此，九把刀也發聲祝賀，「恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
爸演《豆腐媽媽》震驚「消失17天」 拍攝現場爆受傷意外！民視回應還原狀況：負起責任
有網友在Threads上發文爆料：「今天已經第17天沒有看到爸爸了。」文中並指出父親是於1月20日拍攝民視8點檔《豆腐媽媽》時出意外，甚至說：「我單純而執著地希望，爸爸能回到我身邊，讓我的世界也會再次充滿溫暖和快樂。」對此發文，民視方面也做出回應。
李多慧確認與 Kymco 光陽機車續約，為兩款新車代言！
多慧來台4年，已經成為十足的廣告寵兒，趕在過年前，她和光陽KYMCO再次合作，成為2款「移動時尚」新車「Like EURO 125 歐風特仕版」、「Yogurt Slim 優格 125 塑身特仕版」代言人，李多慧說：「謝謝光陽KYMCO在過年前帶給我這麼開心的合作好消息，今年過年心情真的特別好，家人們也都很為我開心！」
快訊／李千娜道歉！認了《世紀血案》發言輕率 宣布「片酬全捐出」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導國片《世紀血案》未經家屬授權風波持續擴大。繼主演楊小黎、簡嫚書相繼發聲後，參與客串演出的李千娜今（7）日也發聲道歉，...
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
李多慧出演《單身即地獄》？自稱「從小美到大」影片曝光掀全網暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧近日在社群平台上釋出一支影片，模仿韓國熱門戀愛實境節目《單身即地獄》的自我介紹橋段，引發網友熱烈討論。影片中，她以輕鬆搞笑的方式呈現日常與幽默個性，短短數十秒便展現強烈存在感。陳宣如
王晶公開《賭神》選角秘辛！關之琳本是女主酬勞談不攏 換王祖賢上位
經典港片《賭神》的女主角人選，其實曾差點由另一位大咖女星擔任，幕後故事令人好奇。近日導演王晶公開當年幕後秘辛，揭露選角過程中經紀人與片方的角力。林宜君
子瑜媽把夜市搬進飯店！走廊驚見整排台灣小吃
娛樂中心／杜子心報導南韓人氣女團TWICE迎來出道滿10週年，去年首度站上高雄世運主場館開唱就引爆話題，今年更確定將唱進台北大巨蛋，讓台灣粉絲期待值再拉高。近日TWICE官方YouTube頻道釋出長達 34 分鐘的台灣演唱會幕後花絮，不只記錄演唱會後台點滴，其中一段「飯店夜市畫面」意外成為最大亮點。畫面中，台籍成員周子瑜的媽媽親自安排宵夜，直接把整排台灣夜市小吃送進團員下榻的飯店，讓成員們一踏出房門就被震撼到。
60歲王月昏迷2度開腦搶命！曾國城嚇揭「病發過程」：她很有福報的人
60歲資深藝人王月去年底在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊，「頭蓋骨少了一部分」。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，之後王月在加護病房昏迷5天後甦醒，再次動手術將頭蓋骨復原。如今曾國城出席三立尾牙也透露王月近況。蔡維歆
沈玉琳證實將回家過年！親曝「真實體重」確定年後復工
沈玉琳證實將回家過年！親曝「真實體重」確定年後復工
不滿《豆腐媽媽》劇組聲明...演員未婚妻再拋4點反駁：現場沒武術指導
37歲武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，爆出工安意外。對於意外，《豆腐媽媽》劇組萬星傳播今發出聲明解釋，但蘇德揚未婚妻Rena今看完後也有4點反駁。劇組在聲明中指出，皆有幫演員投保雇主意外責任保險，且拍這場戲前，經評估需由專業武術指導來協助，而蘇德揚正是專業武行，開拍前