甜而不膩的「美食調香氛」今年夏天意外爆紅！迪奧杏桃暖韻帶木質香氣更好聞、Acqua di Parma帶來西西里島甜品饗宴、MFK無酒精柯奇純淨之水連小朋友都能噴！

（圖／品牌提供）

過往總被貼上濃厚、黏膩標籤的「美食調」香氛，現在內行香民追求的是那種微苦堅果、清新木質、微酸花果，或是像冰封雪酪、柔軟布里歐麵包與酥脆焦糖般清爽的反差系香氣，聞起來層次感十足卻完全不暈香。這次直接幫大家搜刮迪奧香氛世家、Acqua di Parma、AMOUAGE、LOEWE到MFK今年夏天的話題新作，想找獨特香氣的你絕對要看下去。

迪奧香氛世家《杏桃暖韻香氛》：南法陽光下的木質微苦杏仁酒

漫步在迪奧先生摯愛的南法柯勒諾瓦莊園，那滿園盛開的杏樹與陽光正是這款新作的靈魂風景~香水創意總監Francis Kurkdjian這次特別從迪奧先生鍾愛的「杏仁甜酒」抓取靈感，把過往少見的杏仁微苦質感當作主角，剛噴出來是明亮歡快的柑橘與橙香，正當你以為它只是一般果香時，圓潤的乳香基調與清新木質香氣隨之散開，完美中和了甜度，尾韻再透過東加豆鋪陳出暖意。整個香氣就像冬末初陽輕觸肌膚般乾淨輕盈，打破美食調的甜膩印象，非常適合夏天。

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迪奧香氛世家杏桃暖韻香氛50ml／6,800元、100ml／11,200元、200ml／16,600元（圖／吳雅鈴攝）

6/1新香上市也同步推出夏日藤格外盒的限定款式，於全台迪奧香氛世家專櫃更可享有限量版包裝服務，送禮自用都好讚。（圖／吳雅鈴攝）

Acqua di Parma夏日秘境系列蠟燭：西西里島甜品系降溫首選

想把義大利的甜美夏日時光搬進房間，絕對不能錯過Acqua di Parma全新登場的限量系列！這次一口氣推出三款超誘人的美食調香氛蠟燭，把西西里的經典風味刻畫得超級精緻：「清檬雪酪香氛蠟燭」用閃耀檸檬、青檸與冰涼薄荷交織，最後用意想不到的柔滑香草木質調收尾，清爽又讓人上癮；「桑葚冰晶香氛蠟燭」則完美平衡了桑葚冰沙的酸甜與柔軟布里歐麵包的溫柔懷抱，低調卻回味無窮；而最讓人想沉溺的「冰沁杏奶香氛蠟燭」，則是把濃郁的苦杏仁糖漿融入絲滑冰鎮牛奶中，在檀香木的溫潤包覆下展開一場有如冰鎮甜點般的夏日享受，無限誘人。

Acqua di Parma夏日秘境系列冰沁杏奶香氛蠟燭200g／3,100元、清檸雪酪香氛蠟燭200g／3,100元、桑葚冰晶香氛蠟燭200g／3,100元（圖／吳雅鈴攝、品牌提供)

AMOUAGE《秘密花園系列-緋愛朱槿》：歐洲蝴蝶酥與微酸熱帶花卉的鹹甜反差

如果喜歡更有個性的頂級奢華感，阿曼王室御用品牌AMOUAGE本次的新作一定能顛覆你的嗅覺想像！新發表的《Love Hibiscus緋愛朱槿》由知名調香師 Jérôme Épinette操刀，大膽將微酸、略帶泥土質地的盛放朱槿花，揉合了歐洲經典甜點「蝴蝶酥」的焦糖記憶。一開場就能聞到百香果與甜美濃郁的鹽味焦糖撞擊出強烈張力，中調由鳶尾根與溫潤乳香帶出柔和光澤，最後收在檀香與梵尼蘭的溫暖尾韻。這種酥脆焦糖與清新花卉的反差對立，在肌膚上交織出極具立體感的花香美食調，既神祕又讓人上癮。

AMOUAGE《The Secret Garden Collection 秘密花園系列》Love Hibiscus緋愛朱槿／13,800元（圖／品牌提供）

LOEWE開心果香氛蠟燭：奶油般的柔滑奶香，點亮日常的高質感綠意

除了身上的香水，內行人的空間自然也要跟上這波植物系堅果風潮！LOEWE 居家香氛系列這次同樣由品牌專屬調香師Nuria Cruelles操刀，創作出全新「開心果香氛蠟燭」，它描繪的是一種奶油般柔滑、卻又帶著細緻烘烤風味的微鹹堅果氣息，點燃後，飽滿溫潤的堅果暖香與淡雅的植物綠意巧妙揉合，在甜美與清新之間找到了完美的落腳點。赤陶燭杯更特別換上呼應開心果的釉面綠色，純粹的手工紋理放在客廳或臥室，光是看著就超級療癒。

LOEWE開心果香氛蠟燭170g／3,490元、610g／9,000元（圖／品牌提供）

Maison Francis Kurkdjian柯奇純淨之水：連孩童都能噴的無酒精水果糖光暈

若是皮膚比較敏感，或者想找一款連家裡小朋友都能安心共享的香氣，MFK絕對是今年夏天最厲害的黑馬！調香師以自己青少年時期的暱稱推出了全新的《柯奇純淨之水》，這不僅是品牌首款無酒精香氛，更是以純淨的水基底重新轉化經典香調，少了酒精的揮發張力，在肌膚上呈現出若有似無的透明水果糖氣息，伴隨著微帶氣泡感的歡快尾韻，就像從童年糖果盒中拾起的甜美記憶。那抹蜜桃、覆盆莓與奶油麝香交織的線性香調，無論大人小孩都能自在沉浸在純真陽光中。

Maison Francis Kurkdjian柯奇純淨之水70ml／5,900元（圖／品牌提供）





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