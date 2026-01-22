甜茶再戰李奧納多 搶奧斯卡帝座

第98屆奧斯卡入圍名單台灣時間22日晚間公布，由演員路易斯普曼以及丹妮爾布魯克斯揭曉名單，萊恩庫格勒執導、麥可B喬丹主演的《罪人》獲16項提名，打破奧斯卡獎的紀錄，成為入圍大贏家，名導保羅湯瑪斯安德森的《一戰再戰》則是以13項緊追在後。剛以《橫衝直闖》成為金球獎新科影帝的提摩西夏勒梅（甜茶），將再次與《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐對決，爭奪奧斯卡影帝。

最佳女主角入圍名單則有金球獎的影后潔西伯克利《哈姆奈特》、蘿絲拜恩《媽的踹爆你》、《暴蜂尼亞》艾瑪史東、《悠唱藍調》凱特哈德森以及蕾娜特萊茵斯薇《情感的價值》。令台灣影迷較為可惜的是，台灣導演鄒時擎執導《左撇子女孩》未入圍最佳國際電影的最終名單，最佳國際電影由巴西電影《這不只是個間諜故事》、挪威電影《情感的價值》等片獲得提名。奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間3月16日登場。

此外，曾榮獲奧斯卡獎的名導李安，將於下個月舉行的美國電影剪輯協會Eddie Awards頒獎典禮上，獲頒2026「年度電影人獎」。美國電影剪輯協會主席莎賓娜普里斯科表示，30多年來李安對人類最深層情感的探索，持續激發全球對電影的熱情。她形容，「他的創作廣度無人能及，從《斷背山》細膩且突破界線的愛情敘事，到《少年PI的奇幻漂流》與《臥虎藏龍》的史詩格局，甚至橫跨到MCU問世前的《綠巨人浩克》，都展現出他對電影語言的卓越掌握。」