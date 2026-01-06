甜茶奪影帝淚謝凱莉珍娜⋯台下大咖表情超尷尬、女神一頭霧水

2026評論家選擇獎日前舉辦頒獎典禮，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以《橫衝直闖》抱回最佳男主角。他在台上甜謝女友凱莉珍娜（Kylie Jenner），卻讓台下不少人聽得一頭霧水。

甜茶在領獎時激動落淚，並特別感謝交往三年的凱莉珍娜。他深情地說：「最後，我要感謝陪伴我三年的伴侶。謝謝我們之間的Foundation（根基、基礎）。我愛妳，沒有妳我做不到這一切。」

雖然這段話很浪漫，但女星亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）顯然跟甜茶不在同一個頻道上。事後她在Instagram留言，坦言當她聽到甜茶提到「Foundation」時，腦子裡想的是「慈善基金會（Charity Foundation）」，她寫道：「喔！原來不是指那種基金會或慈善機構啊，我那時候還覺得很好奇（為什麼要謝這個）。」

有粉絲開玩笑回覆：「或許是凱莉的粉底液（Foundation Makeup）也說不定，誰知道呢？」

麥可·B·喬丹的表情成為全場亮點。（圖／翻攝X）

除了亞曼達，現場另一個亮點是麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）。麥可此次以《罪人》入圍同個獎項，卻輸給了甜茶。當甜茶在台上邊哭邊告白女友時，鏡頭卻捕捉到麥可在台下面無表情、冷靜到近乎是撲克臉的神情。這個尷尬表情截圖迅速在社群媒體瘋傳，成為當晚最強的表情包。

當甜茶在台上哽咽時，凱莉珍娜在台下也被拍到用嘴型回應「我愛你」，兩人甜膩舉動簡直閃瞎全場。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導