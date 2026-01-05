甜茶奪評論家選擇獎影帝！台上高調認愛：沒有妳我不知道怎麼辦

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）憑藉電影《橫衝直闖》中的精湛演技，於周日在美國加州舉行的評論家選擇獎（Critics Choice Awards）頒獎典禮上，勇奪最佳男主角獎座，提摩西在致詞最後罕見地大方放閃，正式點名感謝女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）。

甜茶於評論家選擇獎勇奪最佳男主角獎座，並在致詞中大方放閃，點名感謝女友凱莉珍娜。（圖／達志影像）

這部由喬許沙夫戴（Josh Safdie）執導、靈感源自桌球名將馬蒂里斯曼（Marty Reisman）人生故事的作品，成功讓提摩西旗開得勝。他在致詞時特別感謝導演創造了一個不完美卻充滿共鳴的角色，「喬許，你沒有向觀眾說教什麼是對、什麼是錯，我認為我們都應該訴說這樣的故事。所以，謝謝你讓我圓了這個夢。」

「這3年來，謝謝你陪在我身邊。」甜茶隨後在台上感性地看著女友凱莉珍娜說道：「我愛妳，沒有妳我不知道怎麼辦」，這番深情告白讓全場觀眾感動不已。坐在台下的凱莉珍娜也被捕捉到以口型輕聲回應「我愛你」，互動甜度爆表。這不僅是甜茶首度在領獎台向伴侶示愛，更是2人交往3年來最具代表性的時刻。

