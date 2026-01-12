甜茶奪金球獎影帝放閃！《獵魔女團》闖出好成績
第 83 屆金球獎於台灣時間今（12日）上午圓滿落幕。本屆頒獎禮由喜劇演員妮基·葛拉瑟（Nikki Glaser）主持，現場大牌雲集，在全球擁有極高人氣的 BLACKPINK 成員 LISA 以頒獎嘉賓身分登場，瞬間成為全場焦點。
在競爭白熱化的「音樂及喜劇類最佳男主角」獎項中，「甜茶」提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）憑藉桌球傳奇傳記片《橫衝直闖》（Marty Supreme）脫穎而出，成功擊退強敵李奧納多·狄卡皮歐。提摩西在致詞時除了感謝劇組，更在台上大方放閃，真情致謝女友凱莉·珍娜（Kylie Jenner）在拍攝期間的陪伴與支持，成為典禮最甜蜜的一幕。
名導保羅·湯瑪斯·安德森（Paul Thomas Anderson）的新作《一戰再戰》（One Battle After Another）成為今晚的技術指標，一舉拿下最佳劇本與最佳導演大獎。演員堤亞娜·泰勒（Teyana Taylor）奪下女配角時淚灑現場，感性表示此獎對非裔影人極具象徵意義。
串流平台Netflix同樣表現亮眼，以韓流文化為背景的動畫片《Kpop 獵魔女團》不僅奪下「最佳動畫長片」，主題曲〈Golden〉也摘下「最佳原創歌曲」，證明Kpop文化已徹底橫掃全球主流影視圈。
2026 第 83 屆金球獎得獎名單
最佳劇情類電影
《Hamnet 哈姆奈特》
最佳音樂或喜劇類電影
《One Battle After Another 一戰再戰》
最佳動畫長片
《KPop Demon Hunters KPop 獵魔女團》
電影與票房成就獎
《Sinners 罪人》
最佳非英語電影
《The Secret Agent 這不只是個間諜故事》（巴西）
最佳劇情類電影女主角
Jessie Buckley《Hamnet 哈姆奈特》
最佳劇情類電影男主角
Wagner Moura《The Secret Agent 這不只是個間諜故事》
最佳音樂或喜劇類電影女主角
Rose Byrne《If I Had Legs I’d Kick You 如果有腿，我會踢你》
最佳音樂或喜劇類電影男主角
Timothée Chalamet《Marty Supreme 橫衝直闖》
最佳電影女配角
Teyana Taylor《One Battle After Another 一戰再戰》
最佳電影男配角
Stellan Skarsgård《Sentimental Value 情感的價值》
最佳電影導演
Paul Thomas Anderson《One Battle After Another 一戰再戰》
最佳電影劇本
Paul Thomas Anderson《One Battle After Another 一戰再戰》
最佳電影配樂
Ludwig Göransson《Sinners 罪人》
最佳電影原創歌曲
〈Golden〉詞曲：Joong Gyu Kwak、Yu Han Lee、Hee Dong Nam、Jeong Hoon Seo、Park Hong Jun、Kim Eun-jae（EJAE）、Mark Sonnenblick /《KPop Demon Hunters KPop 獵魔女團》
最佳電視劇（戲劇類）
《The Pitt 匹茲堡醫魂》
最佳電視劇（音樂或喜劇類）
《The Studio 片廠風雲》
最佳電視短篇／選集／電視電影
《Adolescence 混沌少年時》
最佳電視劇女主角（戲劇類）
Rhea Seehorn《Pluribus 匹茲堡醫魂》
最佳電視劇男主角（戲劇類）
Noah Wyle《The Pitt 萬中選一》
最佳電視劇女主角（音樂或喜劇類）
Jean Smart《Hacks 天后與草莓》
最佳電視劇男主角（音樂或喜劇類）
Seth Rogen《The Studio 片廠風雲》
最佳電視短篇／選集／電視電影女主角
Michelle Williams《Dying for Sex 死前慾望清單》
最佳電視短篇／選集／電視電影男主角
Stephen Graham《Adolescence 混沌少年時》
最佳電視女配角
Erin Doherty《Adolescence 混沌少年時》
最佳電視男配角
Owen Cooper《Adolescence 混沌少年時》
最佳電視單口喜劇演出
Ricky Gervais《Mortality》
最佳 Podcast 節目
Good Hang with Amy Poehler
看更多 CTWANT 文章
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
住日本返台都帶什麼？「行李箱塞爆2物品」 引一票人共鳴：只有台灣有
人妻送生髮帽惹怒公公！丈夫「互相傷害」全場笑翻：岳母躺著也中槍
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 146
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 49
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
「沉默刺客」林昀儒開年逆勢奪冠 中媒：男子隊敲響警鐘
WTT杜哈冠軍賽林昀儒4-0完封南韓張禹珍，一路連克強敵奪冠，引發中媒檢討聲浪，《搜狐體育》今天評論林昀儒開年拿下冠軍，宣稱中國桌球「男隊敲響了警鐘」，並且開出「男隊亟需學習的功課」。太報 ・ 5 小時前 ・ 73
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 75
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 22 小時前 ・ 3
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 237
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 3 小時前 ・ 949
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 4 小時前 ・ 241
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 天前 ・ 28
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 23 小時前 ・ 240
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 67
「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 82
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 22 小時前 ・ 4
妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了
現代人工作繁忙，不少上班族會趁休息時間到外面覓食，但在選擇上要多加小心。一名女網友表示，最近去自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」，不過吃起來口感很特別，事後她還不斷放屁還流出油、飄出臭味，才知道原來她吃到的是「油魚」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49