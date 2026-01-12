甜茶奪金球獎影帝放閃！《獵魔女團》闖出好成績

「甜茶」提摩西·夏勒梅奪下音樂及喜劇類最佳男主角。（圖／翻攝自金球獎X）

第 83 屆金球獎於台灣時間今（12日）上午圓滿落幕。本屆頒獎禮由喜劇演員妮基·葛拉瑟（Nikki Glaser）主持，現場大牌雲集，在全球擁有極高人氣的 BLACKPINK 成員 LISA 以頒獎嘉賓身分登場，瞬間成為全場焦點。

在競爭白熱化的「音樂及喜劇類最佳男主角」獎項中，「甜茶」提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）憑藉桌球傳奇傳記片《橫衝直闖》（Marty Supreme）脫穎而出，成功擊退強敵李奧納多·狄卡皮歐。提摩西在致詞時除了感謝劇組，更在台上大方放閃，真情致謝女友凱莉·珍娜（Kylie Jenner）在拍攝期間的陪伴與支持，成為典禮最甜蜜的一幕。

名導保羅·湯瑪斯·安德森（Paul Thomas Anderson）的新作《一戰再戰》（One Battle After Another）成為今晚的技術指標，一舉拿下最佳劇本與最佳導演大獎。演員堤亞娜·泰勒（Teyana Taylor）奪下女配角時淚灑現場，感性表示此獎對非裔影人極具象徵意義。

串流平台Netflix同樣表現亮眼，以韓流文化為背景的動畫片《Kpop 獵魔女團》不僅奪下「最佳動畫長片」，主題曲〈Golden〉也摘下「最佳原創歌曲」，證明Kpop文化已徹底橫掃全球主流影視圈。

2026 第 83 屆金球獎得獎名單

最佳劇情類電影

《Hamnet 哈姆奈特》

最佳音樂或喜劇類電影

《One Battle After Another 一戰再戰》

最佳動畫長片

《KPop Demon Hunters KPop 獵魔女團》

電影與票房成就獎

《Sinners 罪人》

最佳非英語電影

《The Secret Agent 這不只是個間諜故事》（巴西）

最佳劇情類電影女主角

Jessie Buckley《Hamnet 哈姆奈特》

最佳劇情類電影男主角

Wagner Moura《The Secret Agent 這不只是個間諜故事》

最佳音樂或喜劇類電影女主角

Rose Byrne《If I Had Legs I’d Kick You 如果有腿，我會踢你》

最佳音樂或喜劇類電影男主角

Timothée Chalamet《Marty Supreme 橫衝直闖》

最佳電影女配角

Teyana Taylor《One Battle After Another 一戰再戰》

最佳電影男配角

Stellan Skarsgård《Sentimental Value 情感的價值》

最佳電影導演

Paul Thomas Anderson《One Battle After Another 一戰再戰》

最佳電影劇本

Paul Thomas Anderson《One Battle After Another 一戰再戰》

最佳電影配樂

Ludwig Göransson《Sinners 罪人》

最佳電影原創歌曲

〈Golden〉詞曲：Joong Gyu Kwak、Yu Han Lee、Hee Dong Nam、Jeong Hoon Seo、Park Hong Jun、Kim Eun-jae（EJAE）、Mark Sonnenblick /《KPop Demon Hunters KPop 獵魔女團》

最佳電視劇（戲劇類）

《The Pitt 匹茲堡醫魂》

最佳電視劇（音樂或喜劇類）

《The Studio 片廠風雲》

最佳電視短篇／選集／電視電影

《Adolescence 混沌少年時》

最佳電視劇女主角（戲劇類）

Rhea Seehorn《Pluribus 匹茲堡醫魂》

最佳電視劇男主角（戲劇類）

Noah Wyle《The Pitt 萬中選一》

最佳電視劇女主角（音樂或喜劇類）

Jean Smart《Hacks 天后與草莓》

最佳電視劇男主角（音樂或喜劇類）

Seth Rogen《The Studio 片廠風雲》

最佳電視短篇／選集／電視電影女主角

Michelle Williams《Dying for Sex 死前慾望清單》

最佳電視短篇／選集／電視電影男主角

Stephen Graham《Adolescence 混沌少年時》

最佳電視女配角

Erin Doherty《Adolescence 混沌少年時》

最佳電視男配角

Owen Cooper《Adolescence 混沌少年時》

最佳電視單口喜劇演出

Ricky Gervais《Mortality》

最佳 Podcast 節目

Good Hang with Amy Poehler

〈Golden〉奪下「最佳原創歌曲獎」，原唱兼詞曲創作人EJAE激動不已。（圖／翻攝自金球獎X）

