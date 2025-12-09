甜茶打桌球 整容演技金球獎PK李奧納多
昨(8)日晚間公布的第83屆金球獎入圍名單，新生代男神「甜茶」提摩西夏勒梅憑新片 《橫衝直闖》 狂放的精湛演出，一舉入圍 金球獎音樂及喜劇類最佳男主角 提名，與包含李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、喬治·克隆尼（George Clooney）等多位好萊塢重量級前輩一同角逐影帝寶座，成為本屆金球獎最受矚目的競爭焦點之一。
《橫衝直闖》由金獎品牌A24出品，是鬼才導演賈許沙夫戴執導的年度話題電影，不只讓夏勒梅獲得影帝提名，更一舉入圍音樂及喜劇類最佳影片與最佳劇本，共計3項金球獎提名，證明了其強勁的勢頭。
該片靈感取材傳奇桌球選手馬提瑞斯曼，但主角「馬提莫瑟」是個虛構的1950年代紐約桌球狂熱青年。導演賈許沙夫戴延續他一貫「腎上腺素狂飆」的快節奏風格，為夏勒梅打造了一個極致釋放演技的舞台。
國際影評解禁後，本片口碑火速飆升，爛番茄網站開出97%的超高新鮮度。國際權威媒體IndieWire大讚夏勒梅的演出是「21世紀最偉大的電影表演之一」，綜藝報Variety形容這是「提摩西夏勒梅職涯的決定性演出」，Screen Rant更直言夏勒梅的表演「幾乎可以保證」他將成為2026年奧斯卡影帝的強勁競爭者，如今先闖進金球獎入圍名單，為「衝奧」先行暖身。
除了提摩西夏勒梅外，共同演出的陣容還包括金獎影后葛妮絲派特洛，以及饒舌歌手「造物主」泰勒的大膽轉型。《橫衝直闖》將於12月25日台美同步上映。
【橫衝直闖】正式預告
