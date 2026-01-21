甜茶拍《橫衝直闖》差點出事？臨演自爆「剛坐完30年牢」 片場當面警告：最好別惹我！
【文／千尋少女】「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）在剛落幕的第83屆金球獎中，憑藉電影《橫衝直闖》（Marty Supreme）一舉奪下「音樂及喜劇類最佳男主角」，不僅拿下演藝生涯首座金球影帝，更成為該獎項史上最年輕的得主。然而風光背後，卻有段驚魂插曲，甜茶透露，拍攝時曾被一名臨演當面威脅，讓他當場心驚膽顫。
甜茶近日在一場映後對談中，分享拍攝《橫衝直闖》期間一段險些「出事」的幕後經歷。他透露，片中一場汽車旅館戲碼，導演喬許沙夫戴（Josh Safdie）為了追求真實感，特別找來不少「非職業演員」參與演出。他坦言，與這些人對戲雖然刺激，但往往需要多次重拍，才能激發出他們的情緒反應。
在這場衝突戲中，甜茶為了讓對方入戲，不斷逼近該名臨演、試圖挑釁對方情緒，「我當時一直湊到他面前，拚命想讓他對我生氣，甚至還轉頭跟導演說：『他不夠生氣，他沒有反應。』」不料下一顆鏡頭開拍前，該名臨演突然冷冷地對他說：「我剛坐完30年牢。你最好別惹我，你不會想看到我發火的樣子。」甜茶在訪談中苦笑著形容當時的心境：「我的天啊，喬許（導演），你到底安排什麼人來跟我誰對戲？」
儘管片場發生這段驚險插曲，但甜茶的投入也成功轉化爲亮眼成績。《橫衝直闖》講述他飾演的桌球選手，一路從街頭底層闖進國際賽場的傳奇歷程，角色靈感來自美國真實桌球名將馬蒂里斯曼（Marty Reisman）。該片不僅該片不僅讓甜茶橫掃金球獎與評論家選擇獎，也入圍了演員工會獎，更被外界視為奧斯卡影帝熱門人選。
此外，在另一場活動中，導演沙夫戴也加碼揭露另一個隱藏大彩蛋。他透露，曾與自己合作《失速夜狂奔》的羅伯派汀森，其實也在悄悄參與了《橫衝直闖》的演出，不過觀眾在電影裡是找不到他的。沙夫戴笑說：「沒人知道這件事，但片中的賽事播報員其實就是派汀森。」《橫衝直闖》現正熱映中。
