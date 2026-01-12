甜茶提摩西夏勒梅 金球獎首封帝

提摩西夏勒梅憑藉在「橫衝直闖」的精湛表現，奪下金球獎電影音樂喜劇類最佳男主角獎。 (路透)

本報綜合外電報導

第83屆金球獎頒獎典禮台灣時間12日盛大登場，「甜茶」提摩西夏勒梅擊敗李奧納多及李炳憲等實力派演員，憑藉在「橫衝直闖」的精湛表現奪下電影音樂喜劇類最佳男主角獎；戲劇類電影帝后分別為「這不只是個間諜故事」華格納莫拉和「哈姆奈特」潔西伯克利。

綜合法新社和路透社等媒體報導，提摩西夏勒梅扭轉以往陽光迷人形象，在「橫衝直闖」片中飾演一名雄心勃勃、奮力追逐桌球冠軍夢的狂熱青年。

本屆的「音樂及喜劇類最佳男主角」可說是競爭激烈，喬治克隆尼、李奧納多狄卡皮歐、伊森霍克、李秉憲、傑西普萊蒙一起角逐，只可惜最後都輸給了提摩西夏勒梅。

繼日前在影評人大獎登上影帝後，30歲的提摩西夏勒梅靠著這部作品拿下人生首座金球獎，這場勝利可能為他首次角逐奧斯卡鋪路。

威尼斯、柏林雙料影后蘿絲拜恩則以「媽的踹爆你」獲得音樂喜劇類影后，同樣是首度獲金球獎肯定。

電影類部分，保羅湯瑪斯安德森執導的「一戰再戰」成為最大贏家，囊括音樂及喜劇類最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳女配角共4大獎。

巴西男星華格納莫拉以「這不只是個間諜故事」獲得影帝，成為首位在此類別獲獎的巴西演員；潔西伯克利則憑「哈姆奈特」封后，該片也一舉拿下劇情類最佳影片。

Netflix熱門動畫「Kpop 獵魔女團」再度拿下最佳動畫，片中傳唱金曲「Golden「也再獲得最佳原創歌曲肯定！

影集類最大贏家則是「混沌少年時」，共獲得最佳迷你劇集或電視電影、最佳迷你劇集或電視電影男主角、最佳男配角及最佳女配角4項大獎。