甜茶擊敗李奧納多稱帝！《一戰再戰》導演、影片雙冠王

〔記者鍾志均／綜合報導〕影帝李奧納多迪卡皮歐主演的電影《一戰再戰》於今早開獎的「第31屆評論家選擇獎」中榮登最佳影片，導演保羅湯瑪斯安德森也憑該片拿下最佳導演獎。

《罪人》一舉奪下4項大獎，包括今年新設的「最佳選角／演員群像」獎，頒給法蘭辛梅斯爾(Francine Maisle)。該片的邁爾斯卡頓(Miles Caton)獲最佳年輕演員，萊恩庫格勒(Ryan Coogler)拿下最佳原創劇本，路德維希・葛蘭森(Ludwig Göransson)則獲得最佳配樂。

演技獎項方面，「甜茶」提摩西夏勒梅憑《橫衝直撞》擊退《一戰再戰》李奧納多獲最佳男主角，潔西巴克利以《哈姆奈特》踢走《媽的踹爆你》蘿絲拜恩封后；男女配角分別頒給《科學怪人》雅各艾洛迪、《凶器》艾美麥蒂根。

迷你影集類演技獎得主包括《都是她的錯》莎拉史努克，以及《Adolescence》的艾琳多爾蒂、史蒂芬葛拉漢與歐文古柏。《混沌少年時》同時也獲得最佳迷你影集。

戲劇類影集方面，《匹茲堡醫魂》諾亞懷勒與凱瑟琳拉娜莎獲得演技獎；《人生切割術》崔梅爾提爾曼，以及《萬中選一》瑞亞席洪也分別獲獎。

今年評論家選擇獎新增四個獎項類別，除了「最佳選角／演員群像」外，還包括最佳綜藝節目、特技設計與音效，典禮於CATCHPLAY TV可收看，今(5)18:45重播。

