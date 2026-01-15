甜茶新片演技瘋到連拿影帝 導演曝彩蛋羅伯派汀森「獻聲」力挺

提摩西夏勒梅《橫衝直闖》中帶來最突破自我的表演。（龍祥提供）

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）憑藉新片《橫衝直闖》（Marty Supreme）在剛落幕的金球獎與評論家選擇獎中，接連斬獲影帝寶座，同時成為金球獎影史上音樂喜劇類電影最年輕影帝，極致瘋狂的演技已預定奧斯卡入圍席次。近日美媒《綜藝報》更揭露驚人幕後，片中竟隱藏了「蝙蝠俠」羅伯派汀森（Robert Pattinson）的驚喜彩蛋。

導演賈許沙夫戴（Josh Safdie）執導，將紐約街頭的博弈氛圍與賽場節奏完美融合，他在倫敦座談會中首度透露，曾在《失速夜狂奔》與他合作過的羅伯派汀森，其實秘密參與了《橫衝直闖》，沙夫戴笑稱：「沒人發現那個賽事播報員的聲音就是他！」羅伯派汀森在片中為英國公開賽的關鍵賽事獻聲，更曾為了守住這個秘密，在測謊影片中對珍妮佛勞倫斯撒謊，該片段迅速引發影迷熱議。

導演憶起第一次在《失速夜狂奔》首映慶功宴上見到提摩西的場景，「一名經紀人走過來對我說『我想向你介紹下一位超級巨星』，他眼睛睜得很大，站在房間角落，但那不是他想要的位置。他對自己有一種至高的抱負，他就像電影中的馬提本人，帶著強烈的信念。」而在看過《以你的名字呼喚我》後，沙夫戴被說服了，並以提摩西為主演量身構思撰寫了《橫衝直闖》的劇本。

《橫衝直闖》在台熱映中，講述一名在1950年代紐約街頭奮不顧身追求桌球冠軍夢的狂熱青年馬提莫瑟（提摩西夏勒梅 飾）。為了飾演這位怪傑，提摩西不僅苦練球技，更以罕見的復古油頭與小鬍子造型亮相，提摩西直言：「這是我演過最具能量、最瘋狂的角色。」

