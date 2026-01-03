甜茶當眾「脫褲露翹臀」！被球拍虐打40次極盡羞辱

「甜茶」提摩西夏勒梅封神代表作《橫衝直闖》。（圖／龍祥電影）





「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的A24年度鉅獻《橫衝直闖》（Marty Supreme），突破以往演出，影評及影迷們紛紛大讚他值得一座小金人。近日美媒《Variety》揭露一段驚人的幕後祕辛，為了追求極致的真實感，提摩西在拍攝一場羞辱懲罰戲時，竟堅持「真實屁屁」上場，敬業程度令全場驚呆！

凱文奧利里在接受專訪時透露，拍攝該場戲時，劇組原本已準備好「屁股替身」來完成這段他對提摩西進行懲罰的橋段。然而，提摩西當場拒絕使用替身，堅持以自己的屁股親自上陣完成拍攝。奧利里轉述，提摩西不希望「這影史留名的場景是別人的屁股」，因此決定由本人實際演出該場戲，顯見提摩西不僅對電影也對自己的屁股有十足的信心。

原先的拍攝計畫，奧利里只需使用道具桌球拍，用以降低實際拍打的力道，但沒想到第一下揮擊後，道具立刻損壞，迫使拍攝改用真正的桌球拍進行。奧利里表示，這場戲的拍攝過程極為漫長，在導演賈許沙夫戴的高標準要求下，前後拍攝約40個版本，一直持續到凌晨4點才完成。奧利里回憶，沙夫戴不斷要求他「揮得更用力」，讓這場象徵馬提角色關鍵羞辱與轉折的戲碼，呈現出高度真實且極具衝擊力的效果。

除此之外，提摩西為了電影練習桌球長達6年，甚至在拍攝《沙丘》期間，將桌球桌搬進沙漠裡，而在拍攝《旺卡》的空擋，與歐帕倫普人玩起桌球，在《法蘭西特派週報》上映時在坎城影展期間，隨身攜帶桌球桌與朋友在夕陽下練習桌球。如此努力不懈地練習，提摩西不但不喊苦，甚至還樂在其中：「能參與這些自己真正熱愛的事物，真是太棒了。」



