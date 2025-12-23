甜茶超大膽登高賭城「巨球」！ 《橫衝直闖》打敗《媽的多重宇宙》台美同步上映

提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）日前驚喜現身拉斯維加斯，挑戰視覺極限站上造價超過700億台幣的全球最大球體建築「Sphere」頂端。龍祥電影提供

A24年末壓軸重磅大片《橫衝直闖》上週末於美國限量上映，隨即締造驚人成績。該片僅在紐約與洛杉磯的6間戲院放映，108場次全數售罄，首週末票房高達87.5萬美元。單間戲院平均票房（PSA）突破14.5萬美元，成功超越《媽的多重宇宙》，刷新A24創立以來的最高紀錄，更是自2016年以來全美最高單店平均票房。

影評網站爛番茄也開出97%新鮮度的超高評價，並入選國家評論協會（NBR）與美國電影學會（AFI）年度十大電影，強勢入圍金球獎音樂喜劇類最佳影片、最佳男主角及最佳劇本三項大獎。

提摩西夏勒梅登700億巨球宣傳！橘色飛艇盤旋洛杉磯引爆狂熱

為了宣傳這部感官衝擊力十足的電影，A24啟動一系列創意行銷。提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）日前驚喜現身拉斯維加斯，挑戰視覺極限站上造價超過700億台幣的全球最大球體建築「Sphere」頂端，配合動態特效猶如踩在巨大的乒乓球上，成為史無前例登上該建築宣傳的第一人。

而在紐約，地標帝國大廈為致敬片中1950年代復古美學，特別點亮「馬提橘」燈光；洛杉磯上空則有專屬飛艇盤旋，搭配聯名潮牌外套，讓全美陷入一場結合時尚與體育的橘色狂熱。

苦練球技變身桌球怪傑！「甜茶」挑戰瘋狂新造型

《橫衝直闖》由《原鑽》導演賈許沙夫戴（Josh Safdie）執導，講述1950年代紐約街頭青年馬提莫瑟追求桌球冠軍夢的故事。提摩西夏勒梅在片中徹底顛覆形象，以復古油頭搭配小鬍子造型亮相，並為了詮釋這位真實傳奇人物苦練球技。

他直言這是自己演過「最具能量且最瘋狂」的角色。電影完美融合了紐約街頭的博弈氛圍與賽場的緊湊節奏，將於12月25日聖誕節當天，台灣與美國同步盛大上映。



