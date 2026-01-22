甜茶金童二度PK影帝 《罪人》16項提名殺瘋了

鏡週刊Mirror Media

熊景玉
面對戲院的業務節節衰退，無法有效吸引觀眾買票進場，加上Netflix大手筆併購華納兄弟，沒過幾年，奧斯卡也要把頒獎典禮獨家在YouTube播出，顯然最能讓觀眾入場的電影就是最棒的電影，這一點反應在入圍名單上，《罪人》（Sinners）以16項入圍領先群雄。

今年影帝競爭的焦點顯然繼續落在李奧納多狄卡皮歐與提摩西夏勒梅2人之間，從金球獎鬥到奧斯卡，已先捧金球的「甜茶」佔領先機，由於李奧納多已得過影帝，提摩西夏勒梅首度稱帝的機會也更加濃厚。

影后競爭再見艾瑪史東，這些年她只要與希臘導演 尤格·藍西莫合作，就起碼有個入圍保底，2024年更憑《可憐的東西》二封影后，今年有無可能三封？或許要先看《媽的踹爆你》的蘿絲拜恩守關能力。

在最佳國際影片獎項，《左撇子女孩》只停步在15強，就連日本大賣的《國寶》也在此獎項無緣（即使湯姆克魯斯本人力挺），卻入圍了最佳化妝髮型。另一方面，韓片《徵人啟弒》也一樣在此獎項落空。反而是挪威靠著電影《情感的價值》、《醜繼妹》搶走了風光。

第98屆奧斯卡金像獎入圍名單

最佳影片

  • 《暴蜂尼亞》（Bugonia）

  • 《F1電影》

  • 《科學怪人》

  • 《哈姆奈特》

  • 《橫衝直闖》

  • 《一戰再戰》

  • 《這不只是個間諜故事》

  • 《情感的價值》

  • 《罪人》

  • 《火車大夢》

最佳導演

  • 《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森

  • 《罪人》萊恩庫格勒

  • 《哈姆奈特》趙婷

  • 《情感的價值》尤沃金提爾

  • 《橫衝直闖》賈許沙夫戴

最佳男主角

  • 《橫衝直闖》提摩西夏勒梅

  • 《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐

  • 《罪人》麥可B喬丹

  • 《這不只是個間諜故事》華格納莫拉

  • 《藍月終曲》伊森霍克

最佳女主角

  • 《哈姆奈特》潔西伯克利

  • 《媽的踹爆你》蘿絲拜恩

  • 《悠唱藍調》凱特哈德森

  • 《情感的價值》雷娜特賴因斯夫

  • 《暴蜂尼亞》艾瑪史東

最佳男配角

  • 《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉

  • 《一戰再戰》班尼西歐戴托羅

  • 《一戰再戰》西恩潘

  • 《科學怪人》雅各艾洛迪

  • 《罪人》戴洛依林多

最佳女配角

  • 《情感的價值》艾兒芬妮

  • 《情感的價值》Inga Ibsdotter Lilleaas

  • 《凶器》埃米馬迪根

  • 《罪人》烏米馬薩庫

  • 《一戰再戰》堤亞娜泰勒

最佳原創劇本

  • 《藍月終曲》

  • 《橫衝直闖》

  • 《情感的價值》

  • 《罪人》

  • 《只是一場意外》

最佳改編劇本

  • 《暴蜂尼亞》

  • 《科學怪人》

  • 《哈姆奈特》

  • 《火車大夢》

  • 《一戰再戰》

最佳影片剪輯

  • 《F1電影》

  • 《橫衝直闖》

  • 《一戰再戰》

  • 《情感的價值》

  • 《罪人》

最佳攝影

  • 《科學怪人》

  • 《橫衝直闖》

  • 《一戰再戰》

  • 《罪人》

  • 《火車大夢》

最佳動畫

  • 《再見未來男孩》

  • 《地球特派員》

  • 《Kpop 獵魔女團》

  • 《小雨愛蜜莉》

  • 《動物方城市2》

最佳國際影片

  • 《情感的價值》挪威

  • 《只是一場意外》法國

  • 《穿越地獄之門》西班牙

  • 《這不只是個間諜故事》巴西

  • 《The Voice of Hind Rajab》突尼西亞

最佳原創音樂

  • 《罪人》

  • 《哈姆奈特》

  • 《科學怪人》

  • 《一戰再戰》

  • 《暴蜂尼亞》

最佳原創歌曲

  • 《Kpop 獵魔女團》〈Golden〉

  • 《罪人》〈I Lied to You〉

  • 《火車大夢》〈Train Dreams〉

  • 《Diane Warren: Relentless》〈Dear Me〉

  • 《Viva Verdi!》〈Sweet Dreams Of Joy〉

最佳妝髮設計

  • 《罪人》

  • 《國寶》

  • 《重擊人生》

  • 《科學怪人》

  • 《醜繼妹》

最佳紀錄長片

  • 《Mr Nobody Against Putin》

  • 《我們的詩生活》

  • 《Cutting Through Rocks》

  • 《阿拉巴馬囚途》

  • 《完美鄰居：美國社區槍擊悲劇》

最佳紀錄短片

  • 《All the Empty Rooms》

  • 《Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud》

  • 《Children No More: "Were and Are Gone"》

  • 《The Devil Is Busy》

  • 《Perfectly a Strangeness》

最佳實景短片

  • 《Butcher's Stain》

  • 《A Friend of Dorothy》

  • 《Jane Austen's Period Drama》

  • 《The Singers》

  • 《Two People Exchanging Saliva》

