「甜茶」化身傳奇球王 攜手奧斯卡影后華麗回歸

提摩西夏勒梅新作《橫衝直闖》打起桌球。（龍祥電影提供）

A24打造的年度壓軸話題電影《橫衝直闖》（Marty Supreme）釋出全新首波中文預告。本片請來當紅巨星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）飾演美國傳奇「球王馬提」，挑戰從影以來最瘋狂、最極限的角色。提摩西夏勒梅以《以你的名字呼喚我》成為奧斯卡影史最年輕影帝提名之一，集藝術電影實力與商業票房號召力於一身。他以挑戰極限角色、多變戲路以及精湛演技著稱，被譽為「當代最具影響力的年輕演員」。

《橫衝直闖》首波中文預告開頭就能看出有別過往「甜茶」陽光可愛迷人的形象，以一種放蕩不羈的樣子出現在讓觀眾面前，更有受到反差衝擊的粉絲戲稱這次是「苦茶」。更讓人驚喜的是，近年來逐漸淡出大銀幕的奧斯卡影后「小辣椒」葛妮絲派特洛華麗回歸。搭配經典歌曲《永遠年輕》(Forever Young)整體氣氛拉滿，最後以「(夢想沒實現)我想都沒想過」收尾，展現年少無所畏懼向前衝的態度，也讓人更加期待突破過往的甜茶將如何進化！

在《橫衝直闖》中，夏勒梅飾演懷抱桌球夢想的熱血青年馬提莫瑟，為詮釋角色更接受專業桌球訓練，力求動作與比賽細節的真實性。外媒普遍認為《橫衝直闖》將是夏勒梅一大新挑戰，有望成為他演藝生涯的重要轉捩點。本片延續A24以視覺風格與角色刻畫見長的特色，完整還原當時紐約街景、時尚與文化細節，充滿煙霧與光影的俱樂部、桌球館，都讓畫面充滿 A24 獨有的人文底蘊與藝術風格，使整部電影自然散發「A24 當代經典」的氣質。

