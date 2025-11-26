「甜茶」化身傳奇球王《橫衝直闖》 挑戰極限上演瘋狂桌球人生

提摩西夏勒梅在電影《橫衝直闖》飾演美國球王，為此接受專業桌球訓練。（龍祥提供）

「獎項製造機」A24打造全新話題電影《橫衝直闖》（Marty Supreme），由好萊塢明星「甜茶」提摩西夏勒梅飾演美國傳奇乒乓球王馬提，挑戰從影以來最瘋狂、最極限的角色， 金獎影后葛妮絲派特洛也回歸大銀幕。

片商今釋出首波中文預告，有別於過往陽光可人的形象，「甜茶」以放蕩不羈的模模出現在觀眾面前，受到反差衝擊的粉絲戲稱這次是「苦茶」。讓影迷驚喜的是，還看到逐漸淡出大銀幕的奧斯卡影后、「小辣椒」葛妮絲派特洛華麗回歸。預告片搭配經典歌曲《永遠年輕》(Forever Young)拉滿氣氛，再以「(夢想沒實現)我想都沒想過」收尾，展現年少無所畏懼向前衝的態度，讓人更加期待突破過往的甜茶將如何進化。

提摩西夏勒梅以《以你的名字呼喚我》入圍奧斯卡最佳男主角，近年主演《沙丘》《旺卡》等全球票房大片，集藝術電影實力與商業票房號召力於一身。他挑戰極限角色和多變戲路，演技精湛有目共睹，被譽為「當代最具影響力的年輕演員」。

此次「甜茶」飾演懷抱桌球夢想的熱血青年馬提莫瑟，為詮釋角色接受專業桌球訓練，力求動作與比賽細節的真實性。 外媒普遍認為《橫衝直闖》是他全新挑戰，有望成為演藝生涯的重要轉捩點。

A24是備受國際讚譽的獨立電影品牌，憑藉《媽的多重宇宙》《月光下的藍色男孩》《仲夏魘》和《淑女鳥》等得獎或話題之作席捲各大影展，其中，《媽的多重宇宙》包辦奧斯卡年度7項大獎，成為公認最具影響力的獨立電影公司之一，今年耶誕節則以《橫衝直闖》作為年度壓軸巨獻。

本片由《失速夜狂奔》導演賈許沙夫戴執導，本片延續A24以視覺風格與角色刻劃見長的特色，還原當年紐約街景、時尚與文化細節，充滿煙霧與光影的俱樂部、桌球館，讓畫面充滿獨特的人文底蘊與藝術風格，使整部電影自然散發「A24 當代經典」的氣質。《橫衝直闖》將於12月25日（週四）台美同步上映。

