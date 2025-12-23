「甜茶」登賭城地標造勢創全球首例 《橫衝直闖》攜手潮牌掀橘色狂潮

提摩西夏勒梅為電影宣傳，站上位於美國拉斯維加斯、全球最大球體建築Sphere頂端。（龍祥電影提供）

「甜茶」提摩西夏勒梅主演的 《橫衝直闖》上週末在美國限量上映，締造亮眼票房成績，拿下今年度限量上映最高開片票房，更創下自2016年以來最高單間戲院平均（PSA）票房紀錄。甜茶日前也挑戰視覺極限，站上位於美國拉斯維加斯、全球最大球體建築「Sphere」頂端，震撼畫面瞬間橫掃各大社群網路。

《橫衝直闖》上週僅於紐約與洛杉磯6間戲院上映，成功擠進票房前十名，共計108場次全數售罄。首週末票房達87.5萬美元，單間戲院平均票房高達145,933美元，超越《媽的多重宇宙》，寫下A24創立以來最高紀錄。

根據映後觀眾調查，《橫衝直闖》 在「整體評價」與「明確推薦度」兩項指標，均名列A24作品史上最高表現之一；影評網站爛番茄更開出97%的超高新鮮度。不僅如此，該片也於獎季期間大展身手，接連獲選國家評論協會（NBR）與美國電影學會（AFI）年度十大電影，強勢入圍金球獎音樂喜劇類最佳影片、最佳男主角和最佳劇本三項大獎。

《橫衝直闖》上週末在美國限量上映，提摩西夏勒梅（左）出席紐約首映會 。（龍祥電影提供）

為了宣傳這部極具感官衝擊的電影，A24啟動一系列史無前例的創意宣傳。提摩西夏勒梅日前驚喜現身拉斯維加斯，挑戰視覺極限，站上造價超過新台幣700億元的球體建築Sphere頂端，配合動態視覺特效，猶如站在一顆巨大的乒乓球上。他親自宣布電影上映日期，成為有史以來首位登上該球體建築宣傳的人。

在紐約，為了致敬片中1950年代復古美學，地標建築帝國大廈也特別點亮象徵「馬提精神」的明亮橘色燈光。近日還有一架印有Marty Supreme字樣（夏勒梅主演的角色名字）的橘色飛艇在洛杉磯地區盤旋宣傳，電影同時推出潮牌外套，意外引爆跨界時尚話題，全美陷入一場時尚與體育跨界的橘色狂熱。

故事以奮不顧身追求桌球冠軍夢的狂熱青年馬提莫瑟（提摩西夏勒梅 飾）為主角，為了飾演這位怪傑，夏勒梅不僅苦練球技，更以罕見的「復古油頭與小鬍子」造型亮相。夏勒梅直言：「這是我演過最具能量、最瘋狂的角色。」電影由《原鑽》導演賈許沙夫戴執導，將紐約街頭的博弈氛圍與賽場節奏完美融合。《橫衝直闖》將於本月25日（週四）在台上映。

