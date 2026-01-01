「甜茶」變身桌球狂人 裸屁被虐40回來真的
「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）在A24年度鉅獻《橫衝直闖》（Marty Supreme）中為追求極致的真實感，一場羞辱懲罰戲竟堅持「真實屁屁」上場，凱文奧利里（Kevin O'Leary）爆料他不希望「這影史留名的場景是別人的屁股」，因此決定親自上場，顯見他不僅對電影也對自己的屁股有十足的信心。
凱文奧利里接受《Variety》訪問時透露，拍該場戲時，劇組原本已準備好「屁股替身」來完成這段他對「甜茶」進行懲罰的橋段，卻被「甜茶」當場拒絕，堅持以自己的屁股完成拍攝，突破以往的演出獲影評及影迷們大讚直言他值得1座小金人。
原先的拍攝計畫，凱文奧利里只需使用道具桌球拍，用以降低實際拍打的力道，但沒想到才揮第一下道具就損壞，只得改用真桌球拍進行，他透露這場戲的拍攝過程極為漫長，在導演賈許沙夫戴（Josh Safdie）的高標準要求下拍攝了約40個版本，一直到凌晨4點才完成，他回憶導演不斷要求「揮得更用力」，讓這場象徵馬提角色關鍵羞辱與轉折的戲碼，呈現出高度真實且極具衝擊力的效果。
此外，「甜茶」為該片練習桌球6年，甚至在拍《沙丘》（Dune）期間，將桌球桌搬進沙漠裡，而在拍《旺卡》（Wonka）的空擋則是與歐帕倫普人（Oompa-Loompas）玩桌球，在《法蘭西特派週報》（The French Dispatch）上映時在坎城影展期間隨身攜帶桌球桌與朋友在夕陽下練習，如此努力不懈地練習，他不但不喊苦，甚至還樂在其中地說：「能參與這些自己真正熱愛的事物，真是太棒了。」
《橫衝直闖》不僅展現了采的桌球博弈，更深入刻劃1950年代紐約的混亂與華麗，在爛番茄維持94％高評價，並強勢問鼎金球獎最佳影片、最佳男主角與最佳劇本獎，目前在台熱映中。
