甜蜜共浴如渡劫？他後悔冬天跟女友洗澡 一票男生揭2大原因 醫也認證

生活中心／王文承報導

一名男子直言，最後悔和女朋友一起洗澡，原以為是甜蜜日常，沒想到一踏進浴室，迎接他的卻是寒冷與高溫交織的雙重考驗。（示意圖／PIXABAY）

不少情侶同居後，會培養一起洗澡的生活習慣，但一名男子卻直言，「男生冬天做過最後悔的一件事，就是和女朋友一起洗澡。」原以為是甜蜜日常，沒想到一踏進浴室，迎接他的卻是寒冷與高溫交織的雙重考驗，貼文曝光後，意外引發大批男性網友共鳴。

後悔跟女友洗澡 男生揭2大原因醫也認證



一名男網友在社群平台《Threads》發文分享這段親身經歷，用一句話道出心聲：「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡。」他表示，原本想像中的浪漫畫面，實際上卻變成在浴室裡又冷又燙的折磨。

廣告 廣告

貼文一出，立刻掀起熱議，不少男性網友直呼「這真的不是個案」。其中最常被提及的兩大原因，第一是女友常常「霸佔蓮蓬頭」，導致男生只能在一旁忍受寒冷等待；第二則是洗澡水溫差異，許多女性偏好高溫水流，對男生來說卻宛如「燙豬皮」。有人形容，「往右一點水冷到結霜，往左一點直接十級燒傷」，也有人無奈表示，「冷得要命，還得站在旁邊等」，甚至有網友幽默分享，「水真的太燙了，我直接在浴室現場跳起踢踏舞」，笑翻眾人。

也有網友指出，困擾不只來自水溫本身，等待時間同樣讓人崩潰，「燙就算了，還要等」，直呼「再等下去真的要結冰了」。這樣的冬季洗澡小插曲，意外成為不少情侶生活習慣差異的縮影。

至於為何不少女性偏好較高的洗澡水溫，醫界也給出解釋。醫師盧立穎曾在臉書分享，相關研究顯示，女性對低溫環境的忍受度普遍較低，對寒冷的感受也比男性敏感，因此在冬天更傾向調高水溫以維持舒適感。研究指出，在不會明顯感到不適的情況下，女性所需的室溫平均比男性高出近5°C，顯示男女在生理溫度調節機制上確實存在差異，或許正是網友們戲稱「又冷又要等、還可能被燙」的關鍵原因之一。

更多三立新聞網報導

她掃好市多「正貨保養品」 5罐2000元有找！會員瘋搶：不輸給專櫃

不是特休！同事請「1種假」一週上3天班照領薪 眾人驚呆：慣老闆太多了

台人為何愛去日本？眾人列「殘酷清單」狂酸國旅：這3大誘因就完勝了

這批很純！好市多上架「獨家水果」口碑炸裂 會員瘋搶：小孩兩天掃光

