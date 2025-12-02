甜蜜又真實！孔曉振曝老公吃醋反應 談生子計畫充滿期待

韓國「收視女王」孔曉振。（圖／中時資料照）

韓國「收視女王」孔曉振多年來主演《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊》、《嫉妒的化身》等多部人氣韓劇，合作對象從孔劉、金秀賢到蘇志燮，堪稱「男神收割機」。她於2022年與小10歲的韓裔美籍歌手Kevin Oh低調完婚，但婚後不久丈夫便入伍服役，直到2025年6月才退伍，兩人才真正開始享受新婚生活。近日她為新片宣傳接受訪問，不僅分享婚後心境，也大方談論生子計畫。

孔曉振2日接受韓媒《News1》採訪，被問到婚後在挑選作品時是否有所不同。她坦言確實「悄悄有變化」，雖然整體沒有大幅調整，但會更在意家庭的感受。「因為我有了新的家人，會想著對方看到我的工作時會有什麼心情。」其中最讓她感受到改變的部分，就是丈夫並非演員，面對她的浪漫戲時會有較「真實」的反應。她笑說：「Kevin 看到那些畫面會覺得心裡不太舒服，我會跟他說要慢慢習慣，但他會回答：『就是不舒服，不想看。』」不過她反倒覺得丈夫吃醋的模樣十分可愛，「看到他不開心的臉，我其實覺得很甜蜜。」

她也透露，雖然丈夫的反應不至於影響她接戲，但在拍攝、播出等關鍵時刻，多少還是會感到壓力，而她自己也會因這點感到內疚。孔曉振形容那種複雜心情，就像觀眾看實境戀愛節目《換乘戀愛》時，對前任互動會有種「說不清的微妙感受」。

聊到外界關心的生子計畫，孔曉振也大方回應。她表示確實會想到未來的孩子，但現階段不著急，「他退伍才剛滿 6 個月，我們新婚其實還沒多久呢。」看到身邊朋友升格當爸媽，她既嚮往又感到害怕。至於時不時冒出的懷孕傳聞，她反而用輕鬆口吻看待，「一開始會覺得這是很私人的事，但換個角度想，如果我閨密結婚了，我大概也會問她『打算生小孩嗎？』大家是帶著期待，所以不會生氣」，並表示會努力不會辜負大家的期待。

