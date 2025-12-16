甜蜜合夥人2／與陳昭榮緋聞傳不停 葉全真斷開15年合作關係

近期投資經營皮拉提斯事業葉全真，生活過得自在美麗。（圖／翻攝自葉全真臉書）

葉全真被時報周刊CTWANT直擊與同是政大EMBA同學、並共同投資加盟經營皮拉提斯事業的James互動親密，不過一被路人注意就立刻分開，看得出相當保護這段戀情。葉全真出道多年，緋聞對象沒有太多，其中最廣為人知的就是與她傳了多年緋聞的「本土劇一哥」陳昭榮，兩人還一起創業，可惜最後還是決定拆夥。

從23年前葉全真就與陳昭榮是螢幕情侶，不少觀眾還以為他們真的是夫妻。（圖／翻攝自YouTube）

葉全真與陳昭榮從23年前的《台灣霹靂火》開始合作，後續又搭檔演出《嫁妝》、《天下第一味》等八點檔，還一起主持談話節目《王牌CEO》，螢幕情侶形象深植人心，有不少觀眾以為他們真的是夫妻。

儘管屢傳緋聞，葉全真還是跟陳昭榮一同經營副業。（圖／翻攝自葉全真、陳昭榮臉書）

即便頻傳緋聞，葉全真與陳昭榮的交情絲毫未被影響，更在2005年一同創立電商公司，雖然在創業初期賠了上千萬，歷經長達四年的慘澹期，後來他們自創保養品牌，並轉型做網路直播購物，才讓公司起死回生，甚至締造近億元的營業額。不過2020年時，擔任總經理的葉全真宣布離職，結束與陳昭榮長達15年的合作關係，原因為分身乏術忙不過來，身為多年戰友的陳昭榮則回應：「謝謝葉子多年來的幫忙，希望她一切都好。」

副業步上正軌後，葉全真因忙不過來宣布離職。（圖／翻攝自葉全真臉書）

陳昭榮被直擊與一名女子互動親密，才坦承自己已經離婚。（圖／翻攝自陳昭榮臉書）

2022年時陳昭榮被直擊與一名女子互動親密，被質疑與老婆感情生變，而陳昭榮也發聲明認了與老婆早在2019年就離婚，並說：「人生也過了大半，我們希望彼此快樂，我與前妻現在相處的關係很好。」

葉全真被質疑離職與陳昭榮離婚有關，讓她相當無奈。（圖／翻攝自葉全真臉書）

除了陳昭榮，葉全真還曾跟蔡岳勳的哥哥蔡政良交往，這是葉全真的初戀，她曾在受訪時稱這是一段「不愉快的初戀」，更讓她了解哪種類型的男人碰不得，這段感情不到四年就畫下句點。葉全真也談過遠距離戀愛，對象是一位美藉華人，但因為見面時間實在太少，最後她直接提出分手。

雖然出道多年，但葉全真的戀愛次數並不算多，曾有過論及婚嫁的男友但仍分手。（圖／翻攝自葉全真臉書）

葉全真也透露自己曾經論及婚嫁，對方個性陽光開朗，跟她很互補，不過男方還未做好結婚的準備，過了幾年葉全真覺得兩人已經變得跟家人一樣，失去了當年想結婚的衝動，深談後決定和平分手，即便不再是情侶仍維持良好的關係，定期會相聚。葉全真今年受訪時被問到感情狀況，她沒有正面回應，只說目前關注工作，而既是同學又是合夥人的James出現，想必能讓她工作之餘的時間變得更加充實幸福。

對於是否與EMBA同學James交往中？葉全真經紀公司回應：「一切隨緣～ 謝謝關心～。」對戀情十分低調。

