甜蜜合夥人3／葉全真坐穩八點檔一姐寶座 超仙舊照曝光撞臉IU

56歲的葉全真保養得相當好。（圖／翻攝自葉全真臉書）

時報周刊CTWANT直擊葉全真與同是政大EMBA同學，並共同投資加盟經營皮拉提斯事業的James互動親密，對方長相帥氣且身材保養得宜，56歲的葉全真同樣也是演藝圈知名的美魔女，臉蛋與身材都維持得很好。而葉全真年輕時的照片先前也被網友翻出，仙氣十足的模樣讓網友直呼神似韓國女神IU。

當年葉全真是電影票房女星，現在事業重心則在經營皮拉提斯事業。（圖／翻攝自葉全真臉書）

葉全真17歲時到模特兒公司打工，被相中拍攝服裝廣告，更在2654名試鏡者中脫穎而出，成為電影《雪在燒》女主角，因在片中背部全裸而名噪一時，而葉全真這個藝名就是此片導演譚家明所取，意指「全新開始，保持純真」。之後葉全真又演出《七匹狼》、《鬼出嫁》、《新烏龍院》等知名作品，曾創下拍片年產量以及票房銷售最高女明星的紀錄。

後來轉往八點檔發展，讓葉全真大紅大紫。（圖／翻攝自YouTube）

後來葉全真轉型拍攝電視劇，並投入八點檔，以《台灣霹靂火》坐穩八點檔一姐的寶座，後續在《台灣龍捲風》、《天下第一味》、《嫁妝》等經典八點檔中都能看見她的身影。不過到目前為止，葉全真已經5年沒有接拍八點檔，坦言現在比較傾向接演以前沒演過或比較有趣的角色，至於有沒有機會回歸台八？她表示不會把話說死，但近期應該不太可能。

葉全真年輕時的模樣相當抓人眼球。（圖／翻攝自臉書）

有網友認為葉全真年輕時跟IU長得很像。（圖／翻攝自PTT）

在八點檔這個領域有不少漂亮又會演戲的女演員，競爭相當激烈，葉全真當年能成為一姐想必有過人之處，有網友挖出她早期作品的畫面，精緻外型與獨特的清冷氣質令人挪不開眼，仙氣爆棚的模樣更撞臉IU。葉全真在記者會上被問到這件事，搞笑說：「瑞凡！回不去了，過去就讓它過去。」並說雖然不會特別搜尋，但只要看到讚美之言就會多看兩眼，笑說：「畢竟這個時期還是需要一點鼓勵。」

葉全真今年再度踏入劇場。（圖／侯世駿攝）

雖然減少演八點檔的頻率，但葉全真還是活躍於戲劇圈，今年加入全民大劇團《同學會！同鞋～》，這是她相隔30年再踏進劇場，坦言考慮了一個月，覺得再拒絕好像說不過去，才接下這個任務，並說：「除了時間分配以外，會擔心心臟夠不夠強。」幸好她與其他演員相處融洽，認為跟楊麗音、夏靖庭、湯志偉相處起來，還真的有開同學會的感覺，而她曾上過王琄的課，認為跟對方合作就像學生遇到老師一樣。

葉全真與鳳小岳合作電影《陌路兄弟》。（圖／翻攝自葉全真臉書）

此外，葉全真也與鳳小岳、新人納曜與瑞士男星皮耶安東尼杜比合作公路電影《陌路兄弟》，她在片中飾演三兄弟過世爸爸的現任妻子，可說是神祕「後媽」。葉全真的女神氣場就連剛獲得金鐘獎的鳳小岳都被震懾，笑說：「全真姐一出場，眼裡的層次和整個氣場和就鎮住了我們！」納曜則表示：「第一次跟資深前輩對戲壓力很大，還好她很親切，還提醒我鏡頭前怎麼放鬆。」可見葉全真雖然是大前輩，但也非常照顧後輩。

對於是否與EMBA同學James交往中？葉全真經紀公司回應：「一切隨緣～ 謝謝關心～。」對戀情十分低調。

