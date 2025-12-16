甜蜜合夥人4／林采緹化身情趣用品女王 堅持「與男友試用」才量產

林采緹與男友一同創立情趣用品品牌，堅持試用過後才提供給客戶。（圖／日晶采提供）

葉全真除了演員身分，近年也投入皮拉提斯事業，時報周刊CTWANT日前直擊她與政大EMBA同學James互動親密，兩人除了是同學，也是共同加盟皮拉提斯事業的夥伴，從James的社群網站能看出他跟葉全真一樣，很認真在經營皮拉提斯事業，兩人可說是最親密的伴侶及戰友。

林采緹與前夫胡睿兒離婚後漸漸淡出演藝圈，轉而經營副業，與男友晨泓軍一同投資海南雞飯，後來又一起創立情趣用品品牌，創業時用了300萬元，第一年就創下千萬元營收額。林采緹對於商品親力親為，從商品研發、會計到品牌行銷全都自學摸索，甚至每一款新品都會先與男友親自試用，確保品質好用才量產，成為她的經營法則。此外，小倆口今年又與友人合資賣雞白湯拉麵，事業版圖越來越大。

廣告 廣告

李燕跟老公成立的保養品品牌成績亮眼。（圖／翻攝在李燕臉書）

李燕與彰化縣議長謝典林有過一段18個月的婚姻，離婚後她漸漸將事業重心移往自創保養品品牌，就在離婚8年後，她宣布再婚，對象是保養品合夥人陳茂榮，甜蜜地說：「是的！他是我的愛人，新店陳大少，也是我曾說過，我喜歡有責任感、有肩膀的那個男人，不只是認愛，我還認定他了！」陳茂榮從事保養品事業多年，後來與李燕一同成立保養品公司，陳茂榮佔股40%，李燕則擔任執行長，兩人攜手創下年收破億的斐然成績。

李宓的老公同時也是她的桌遊店合夥人。（圖／翻攝自李宓臉書）

李宓當年因憂鬱症開始接觸桌遊，一玩就深深迷上，便決定便投資兩百萬元，找友人一起開設桌遊店，而她的老公也就是合夥人。李宓相當有生意頭腦，身為老闆，她對員工知人善任：「每個人做好份內的事情就好，我只要求桌遊方面要專業一點，其他的沒什麼在管，現在店裡有五、六百款遊戲，員工需要會玩三分之一以上的桌遊，因為我九成以上都會。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散

神秘返台1／周子瑜低調返台工作照曝光 母女一同現身行程保密到家

耕地炒手1／光電業者誇海口可搞定國產署 地方批公地放領巧門加速毀農